100 méteres kútba esett egy kisfiú, egy napja próbálják kimenteni

Egy több mint 100 méter mély kútba zuhant 2 éves kisfiú után kutatnak a hatóságok a dél-spanyolországi Andalúziában már egy napja.

A baleset Totalán település egyik birtokának hegyvidéki területén történt vasárnap, ahol a kisfiú családja ebédelt a szabadban. Elmondásuk szerint a gyerek eltávolodott tőlük, majd eltűnt a kútnyílásban, ahonnan sírást is hallani véltek a hozzátartozók.

Bernardo Moltó csendőrségi szóvivő a sajtónak elmondta: egyelőre nem sikerült a kis Yulen nyomára bukkanniuk. A kút átmérője mindössze 25 centiméter, így a kutatás és mentés rendkívül bonyolult.

