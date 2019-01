Innen tudhatod, hogy elkezdett kamaszodni a gyereked

Idegőrlő időszak, de elkerülhetetlen ahhoz, hogy felnőjön a gyerek. Ebben a pár évben hihetetlen sok változással kell szembenézniük, ami sem nekik, sem pedig a szüleiknek nem egyszerű feladat.

Dr. Leslie Kaplan kamaszokra specializálódott gyermekorvos, aki összeszedte nekünk, hogy nagy általánosságban honnan ismerhetjük fel a kamaszkor fázisait, ha esetleg nem tűnne fel amúgy a szemforgatás, izzadságszag és a visszabeszélés a gyerekünk részéről.

Pubertáskor

„A kiskamaszkor a gyerekek 10–13 éves kora között következik be, bár lányoknál akár hamarabb is jelentkezhet. Elkezdődik a mellek növekedése a lányoknál, megjelenik a testszőrzet az intim részeken, és a testszag is egyre határozottabban észlelhető a gyerekeknél. Ez a korszak az, amiben az újszülöttkor után a leggyorsabb növekedés történik fizikailag.”

Egyre fontosabbá válik a szociális élet is a gyerek számára, többet ad a társai szavára, és énközpontúvá válik a gondolkodása, nehezen képzeli magát bele mások helyzetébe. Mindez teljesen normális, csak annyit jelent, hogy fejlődik a gyermek agya. Épp emiatt válik fogékonyabbá a rossz hatásokra is, és gyakran nem képes a hosszú távú hatások, következmények felmérésére. Mindemellett pedig elkezd távolodni a szüleitől, minél önállóbbá akar válni.

Serdülőkor

A fizikai változások még hangsúlyosabbá válnak 14–16 éves kor között, a fiúk általában veszítenek a súlyukból, megnyúlnak, míg a lányok kikerekednek. A barátok fontosabbak, mint valaha, a szülőkkel való konfliktusok pedig megszaporodnak.

„A kamasz ebben a korban már sokkal több időt tölt a barátaival, mint a szüleivel, és kiterjed az érdeklődése a párkapcsolatokra és a szexualitásra is. Jellemzően halhatatlannak és mindenhatónak érzi magát, emiatt sokszor keveredhet kockázatos helyzetekbe.”

Késői kamaszkor

A késői kamaszkor a gyerek 17–25 éves kora közé tehető. Bár 18 év a felnőttség korhatára, az agy fejlődése nem áll meg ebben az időpontban, a teljes érettséghez még szüksége van egy kis időre. A függetlenségre való törekvés ebben az időszakban már enyhül, és ekkor már a szülők tanácsait részesíti a gyerek előnyben a barátokkal szemben. De ahhoz, hogy idáig elérjünk, végig kell lépdelni az előző két szakaszt, amiben az az ironikus, hogy ahhoz, hogy sikeresen felnőjön a gyerek, el kell veszítenünk őt pár évre.