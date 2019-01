Cuki: Szoptató anyukáját etette az egyéves baba

Zachary Goodwin már egyévesen is tudta, hogy működik a világ: ha szeretne enni, akkor az anyukájának is ennie kell. Meg is etette a mamáját szoptatás közben sültkrumplival.

Az elképesztően aranyos jelenetről készült videóról az ABC News számolt be. Ugyan a felvétel két évvel ezelőtt készült, de a kis Zachary édesanyja, Paula Goldwin csak a napokban tette fel a Breastfeading Mama Talk nevű Facebook-oldalra. „A Los Reyes nevű, népszerű mexikói étterembe voltunk North Charlestonban. Előtte és utána sem csinált soha ilyet” – mondta Goldwyn a Good Morning America-nak nyilatkozva.

Goldwyn azt mondja, nagyon boldog, hogy ezt a kivételes pillanatot videóra vették, és azt reméli, azzal, hogy megosztotta, hozzájárulhat ahhoz, hogy a nők természetesnek vegyék az anyaszerepet. „Szeretném emlékeztetni az anyákat, milyen fontos, hogy támogassuk egymást, és szégyenérzet nélkül neveljük fel a gyerekeinket úgy, ahogy a legjobbnak érezzük” – jelentette ki.