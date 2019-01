6 jel, hogy túl korai még az összeköltözés a pároddal

Az összeköltözést sokan költségcsökkentésnek tekintik a párkapcsolatban, pedig azért ez nem csupán pénzügyi döntés. Nyilván olcsóbb egy lakást fenntartani, mint kettőt, de közben ne felejtsd el, hogy ez egy olyan komoly elhatározás, ami az egész életedre hatással lehet – ha nem gondolod át alaposan, akár véget is vethet a kapcsolatnak. Szerencsére párterapeuták most megfogalmazták, mik azok a jelek, amik arra utalnak, hogy korai még az összeköltözés, úgyhogy kapunk némi mankót a dologhoz. Íme:

1. Azért költöztök össze, hogy teszteljétek a kapcsolatot.

Az összeköltözéshez nem jó indok az, hogy így majd kiderül, milyen erős a párkapcsolat. Kurt Smith párterapueta szerint akkor kell meghozni ezt a döntést, amikor már olyan erősnek érzitek együtt magatokat, hogy készen álltok a következő lépésre.

Az együttélés akkor következik, amikor már teljesen természetesnek érzi a pár, hogy együtt vannak, és mindketten készen állnak a változásra. Az sem jó jel, ha minden hezitálás nélkül beleugranak az összeköltözésbe, mert akkor elbízták magukat.

2. Még nem történt meg az első nagy veszekedés.

Bár nagyon romantikusan hangzik, hogy két hét után már összeköltöztök, de sajnos pár hét vagy pár hónap nem elég általában ahhoz, hogy az első veszekedés megtörténjen. Isiah McKimmie szexológus szerint márpedig ez egy olyan mérföldkő, amit nem lehet kikerülni, és amin eldőlhet az egész párkapcsolat sorsa.

Fontos a döntés szempontjából, hogy tisztában legyen mindkét fél azzal, hogyan reagál a másik nehéz helyzetben vagy a vita hevében. Ez akár azt is eldöntheti, együtt akarunk-e maradni a másikkal. Ha sikerül jól kezelni az ilyen szituációkat, akkor lehet csak harmonikus a kapcsolat.

3. Nem beszéltetek még a pénzről.

Nem túl szexi pénzügyi tervekről beszélgetni, de eléggé szükségszerű. Ha elkerülöd a pénz témáját, akkor könnyen kialakulhat anyagi vita köztetek, amikor összeköltöztök. Márpedig azok a párok, akik a pénz miatt veszekednek, nagyobb eséllyel válnak el.

Kurt Smith szerint nem szabad összeköltőzni úgy, hogy nem ismeritek a másik fél pénzügyi felfogását.

Át kell beszélni, hogyan osztjátok fel a lakhatási költségeket, ki mennyit keres, és milyen adósságaitok vannak. Egy érett párkapcsolatban nem okozhatnak gondot a pénzügyi témák.

4. Nem egyeztetsz a lakótársaddal.

Előfordulhat olyan forgatókönyv is, hogy úgy költözik hozzád a párod, hogy már van egy lakótársad, aki nincs oda az ötlettől, hogy még egy ember ott éljen a közös lakásban. Ryan Howes pszichológus szerint mindenképp be kell vonni a lakótársat is a döntésbe.

Úgy érzed, hogy tökéletes pár vagytok, és össze akartok költözni, de ha más is él ugyanabban a lakásban, akkor muszáj vele is megbeszélni ezt a lépést. Az összeköltözés nemcsak a szerelemről szól, hanem egy praktikus döntés is. És ha a döntésed másoknak a mindennapjaiban gondot okoz, akkor lehet, hogy érdemes inkább egy külön lakásban összebútorozni.

5. Az összeköltözéssel akarod helyrehozni a kapcsolatot.

Amanda Deverich házassági tanácsadó már sok olyan pácienssel találkozott, akiknél rosszul sült el az összeköltözés, mert azt hitték, hogy ez a lépés lesz a gyógyír minden párkapcsolati problémájukra. Pedig ha amúgy is javításra szorul a kapcsolat, akkor inkább egy kis távolságra van szükség.

Gyakori, hogy például megcsalás után összeköltöznek a párok, mert így akarják helyreállítani a kapcsolatot. Pedig ilyen esetben inkább azt kellene együtt megfejteni, mi vezetett odáig, hogy megingott a bizalom, és megerősíteni a párkapcsolatot, mielőtt egy fedél alá költöznének.

6. Úgy érzed, a párod erőlteti rád az összeköltözést.

Ha nem vagy biztos a dolgodban, és azt érzed, folyamatosan nyomaszt az összeköltözéssel a párod, akkor inkább hallgass a megérzéseidre, és ne engedj a nyomásnak. Howes véleménye szerint az teljesen normális, ha van benned egy kis félelem, de ha minden idegszálad tiltakozik ellene, akkor annak fontos üzenete van. Lehet, hogy érzed, hogy valami nem stimmel, vagy csak nem állsz készen lelkileg ekkora lépésre. Nem kell siettetni az összeköltözést, várd meg, amíg örömmel tudod meghozni ezt a nagy döntést.