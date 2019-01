Csúszik a nyugdíjak kifizetése

Az Index több szomorú levelet is kapott, melyben nyugdíjasok arról panaszkodnak, hogy nem kapták meg az aktuális nyugdíjukat. A lap azt írja, hogy a bankok szerint hétfőig csúszhat a kifizetés. “Eddig sohasem fordult elő, hogy reggel 8-kor ne legyen a folyószámlámon a nyugdíj – ez ma megtörtént” – írta egy olvasójuk, más megjegyzi, hogy az “államkincstár azt mondja, elutalta, a bankok azt mondják, ők bizony nem kapták meg! Arra hivatkoznak, hogy GIRO probléma van, de akkor minden banknál? A jogszabályok szerint a januári nyugdíjat január 11-én kell átutalni. Eddig az esedékesség napján reggel már elérhető volt a számlán, ma pedig (09 óra 40 perckor) még nem érkezett meg. Én az OTP-nél, a nejem pedig egy másik banknál vezeti a számláját, de egyikünknek sem utalták át a nyugdíjat.”

Egy másik olvasójuk azt írta, a Giro Zrt. tájékoztatása szerint pénteken napközbeni elszámolás keretében küldik a bankoknak a tételeket, a lap felhívja a figyelmet, hogy nem sokkal később egy közlemény jelent meg az OTP honlapján:

AZ OTP BANK TÁJÉKOZTATJA ÜGYFELEIT, HOGY A 2019. JANUÁR 11-ÉN ESEDÉKES NYUGDÍJAK ÁTUTALÁSA VÁRHATÓAN CSAK 2019. JANUÁR 14-ÉN HÉTFŐN TÖRTÉNIK MAJD MEG. A NYUGDÍJAK UTALÁSA A BANK RENDSZERÉTŐL FÜGGETLEN OK MIATT CSÚSZIK. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

A CIB eközben azt írja a honlapján, “a mai napra (2019.01.11.) várt nyugdíjak nem érkeztek meg a Magyar Államkincstártól. Ennek pontos okáról, illetve a folyósítás várható időpontjáról az Államkincstár ügyfélszolgálata tud tájékoztatást nyújtani az alábbi elérhetőségeken:”

Az Index körbenézett más fórumokon, és kiderült, hogy más állami juttatások kifizetésével is gondok lehetnek, egyes helyekre az ápolási díj és rokkantsági járadék sem érkezett meg. Egy olvasójuk hívta nyugdíjfolyósítót, neki azt mondták, hogy később fognak utalni, lehet, hogy már ma délután, de valószínűleg csak hétfőn érkezik meg a számlájára a pénz.

A nyugdíjakat minden hónap tizenkettedikén szokták folyósítani, azonban ez a nap januárban szombatra esik, így pénteken kellene megérkezniük.

Az Index kereste a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, telefonon nem érték el őket, levelükre 10:58-kor még nem kaptak választ.

UPDATE 1:

A napi.hu közben lehozta a Giro közleményét, ezek szerint még ma lesz nyugdíj:

A Giro Zrt. – a Magyar Államkincstárral együttműködve – intézkedik a 2019. január hónapban esedékes nyugdíjkifizetések jogszabály szerinti – azaz a mai, pénteki napon történő – kifizetéséről – jelentette be a Giro. A cég által üzemeltetett, a nyugdíjak elszámolását is végző bankközi klíring rendszer hibamentesen működik, a beküldött tranzakciók feldolgozásában nem volt és jelenleg sincs fennakadás – olvasható a közleményben. Több portál is arról írt péntek reggel, hogy olvasói jelzések alapján ma nem érkezett meg a januári nyugdíj, holott azt elvileg ma hajnalban átutalta a MÁK. Márpedig az idei kifizetési naptár szerint januárban ma, azaz 11-én kapnák meg a járandóságukat azok a nyugdíjasok, akik pénzintézetnél vezetett számlára kérték az ellátást a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. A nyugdíjfizetés csúszása azért is problémás, mert a szokásosnál hosszabb időre kell beosztaniuk a pénzüket a nyugdíjasoknak. Az előző havi nyugdíj ugyanis a karácsonyi költekezések miatt korábban érkezett meg az érintettekhez, 2018. december 3-án. Januári nyugdíj késése miatt tehát a megszokott 28-30 nap helyett most hat hét, azaz 42 nap letelte után kapják csak meg a juttatást.

UPDATE 2:

A 444 lehozta a Magyar Államkincstár közleményét, e szerint is lesz ma nyugdíj:

A Magyar Államkincstár felhívja a figyelmet, hogy nincs fennakadás a nyugdíjak kifizetésében. A bankszámlákra érkező nyugdíjak jóváírása technikai okok miatt napközbeni jóváírással történik meg. A bankszámlára érkező nyugdíjakat tehát az érintettek a mai nap folyamán megkapják. A postai kifizetések 2019. január 14-én indulnak el.