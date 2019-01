Mutatunk egy kerekesszékes esküvői próbababát

A HVG bökte ki a BBC oldalán, hogy egy bristoli esküvői ruhaszalon a kirakatába kerekesszékes próbababát állított. A bolt tulajdonosa, Laura Allen szerint nem kell túlgondolni a dolgot, a kerekesszékes próbababa pontosan azt jelenti, ami: egy menyasszony, aki nem tud járni. Szerinte ebben nincs semmi különleges, a kirakatok a valóságot tükrözik, és a valóságban a kerekesszékes nők is szoktak házasodni. “Jobb lenne, ha azért néznék a kirakatot, mert tetszik nekik a ruha, és nem azért, mert a baba kerekesszékben ül” – tette hozzá.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn’t be exciting but it’s the first time I’ve ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf