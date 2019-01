Mit tegyél, ha rájössz, hogy bántalmazó kapcsolatban élsz?

Nem annyira egyértelműek a bántalmazás jelei, mint a kívülállók gondolják, főleg akkor, amikor fizikai erőszak nem történik, „csak” a lelkedet teszi tönkre a párod. Ezért mondja azt Susan Parks, aki 20 évig bántalmazó kapcsolatban élt, hogy ha már a gyanú megfogalmazódik benned, hogy egy bántalmazó áldozata vagy, akkor lépni kell, és menteni magad, amilyen gyorsan csak lehet.

Parks azt javasolja, hogy először gondold át, felismered-e a magadon a következő jeleket:

elszakadtál a barátaidtól, családodtól;

rendszeresen a párod akarata szerint kell cselekedned;

otthon a párod kontrollálja a környezetedet, pénzedet, szavaidat, gondolataidat;

testileg vagy lelkileg megfélemlítve érzed magad.

Ha magadra ismertél, ne ess pánikba, inkább gondold át alaposan a helyzetet, és kezdd el tervezni, hogyan szabadulj meg a bántalmazótól. Ebben segít Parks menekülési útmutatója.

1. Ismerd a jeleket!

Szerezz be egy könyvet vagy olvass el minél több cikket a bántalmazó kapcsolatokról, hogy megértsd, milyen játszmák alapján működnek. Informálódj több helyről a bántalmazásról, ismerd meg a lélektanát, hogy kiszámíthatóbbá váljon a párod.

2. Legyél őszinte magaddal!

Mindig bízz abban, amit a megérzésed súg. Figyelj befelé, és ne hessegesd el azokat az érzéseket, amik alátámasztják, hogy valami nincs rendben a kapcsolatban. Úgy működünk, hogy szeretjük elnyomni a negatív érzéseinket, de ebben az esetben szükség van rájuk.

Kényelmetlenül érzed magad a társaságában? Összeszorul a gyomrod, amikor hallod, hogy nyílik este a bejárati ajtó? Úgy érzed, teljesen kiszámíthatatlanok a reakciói, és ami tegnap még jó volt, abból ma simán lehet balhé? Hallgasd meg a saját őszinte válaszaidat, és nézz szembe a helyzeteddel!

3. Emlékeztesd magad, hogy ez a te életed!

Te voltál az, aki meghívtad ezt az embert az életedbe, de nem azért tetted, hogy tönkretegye, hanem mert azt remélted, jobbá teszi. Ha most azt látod, hogy mindenáron meg akar változtatni, uralni akarja a mindennapjaidat, akkor emlékeztesd magad, hogy ez a te életed, te irányítod.

4. Tudatosítsd magadban, hogy milliónyi hal van a tengerben.

Egy bántalmazó egyik nagy fegyvere, hogy addig manipulál, míg elhiszed, rajta kívül senki sem néz rád soha többé, elfogadhatalan a külsőd, és még rossz ember is vagy, senki más nem bírna téged elviselni maga mellett. Tudatosítsd magadban napjában többször, hogy igenis megérdemled, hogy valaki szeressen, és hogy rengeteg esélyed van még a szerelemre, miután kiszabadítod magad a bántalmazó kapcsolatból.

5. Ha úgy érzed, bántanak, akkor bántanak.

Ha azt érzed, nincs rendben valami, akkor nincs rendben valami. Lehet, hogy már olyan fokú a bántalmazás, hogy nem bízol a saját érzéseidben, mert annyit mondta már a párod, hogy túlregálod és hisztis vagy, de hidd el, amit súgnak a megérzéseid.

6. Nem érdemli meg a szereteted.

Soha nem fogod megtalálni egy bántalmazóban azt a jó embert, akit csak lenyelt egy szörnyeteg. Nincs ott. Belül is ugyanolyan szörnyeteg, nem tudod megváltoztatni, és nem lehet megmenteni. Azzal kecsegtet időnként, hogy képes a változásra, de ne dőlj be neki, ez is csak a manipuláció része, hogy fenntartsa benned a reményt, és magához láncoljon.

7. Tanulmányozd a jogaidat!

Ha fizikai bántalmazás is történik a csukott ajtók mögött, akkor mindenképp nézz utána, milyen hivatalos úton tudod megvédeni magad. Menj el egy ügyvédhez akár, kérdezd ki a lehetőségeidről, de a neten is rengeteg lehetőség van, hogy hozzájuss a szükséges információkhoz.

8. Kérj segítséget!

A bántalmazás áldozatai gyakran szégyellik, hogy velük ez megtörténhet, ezért még a legközelebbi barátok és családtagok előtt is titkolják, mi történik otthon. Ne ess ebbe a hibába, mert ezzel csak még jobban elszigeteled magad azoktól, akik segíthetnének.

9. Ne várj, amíg túl késő!

Amint úgy érzed, kész terved van a menekülésre, azonnal lépj, menj el biztonságos helyre, és szakíts meg a bántalmazóval minden kapcsolatot! Ha külső segítségre van szükséged, hívd a NANE Egyesület segélyvonalát az ingyenes 06-80-505-101 számon!