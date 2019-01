Ennyire sokba kerül egy szalagavató!

1830 körül a szalagavatót valétálásnak hívták, a szó nagyjából annyit tesz magyarul, hogy éljetek boldogul, vagyis egy elbocsátó szép alkalom volt csupán. A szokások mégsem változtak sokat, akkoriban is tűztek szalagot a fiatalokra, ami az iskolához, a közösséghez tartozás jelképe. Miután a szalagokat feltűzték, a fiatalabb diákok fáklyás menettel kikísérték a végzősöket a városkapuig, ahol egy jó nagy fenékberúgással engedték el őket a nagybetűs életbe. A fenékbe rúgott diákok innen nem a mostanában szokásos afterre (after party) mentek, hanem a vigadóba ahol egy szép táncos bállal ért véget az ünnepség.

Mennyibe kerül 2019-ben egy szalagavató Budapesten, illetve egy észak-magyarországi kisvárosban?

Budapest, elit budai gimnázium

A szülők már kilencedikben havi 1000 forintot kezdtek gyűjteni a szalagavatóra. Utólag azt mondják, jobb lett volna inkább apródonként 3000 forintot beadni, akkor most nem lenne olyan nagy kiadás a szalagavató és a pár hónappal későbbi ballagás együtt. A költségeket illetően mindenben egyetértettek a szülők, de hallani olyan esetekről, amikor a jobb módú szülők, vagy azok, akik ezt az eseményt sokkal fontosabbnak gondolják, egészen elképesztő összegeket is hajlandók lennének kiadni.

Több gimnáziumban próbálnak a szalagavatóra szponzort találni, valamelyik vállalkozó szülő hirdetheti a vállalkozását a bálon kifüggesztett molinón, esetleg a meghívón is. Keringőruhát ugyanis Budapesten lehet kölcsönözni már 20.000 forintért is, de akár 50.000-et is elkérhetnek egy menő modellért.

Esetünkben a lányok fehér keringőruhájának a bérleti díja 32.000 forint, a fiúk a szmokingot egy kicsit olcsóbban megkapják.

Három tánc lesz, mindhárom másik ruhában. Lányoknak kell még venni egy kis fekete estélyit, ez lesz a második ruha, és kiválasztani egy nagyon csinos harmadikat a meglévő ruhatárból. A fiús szülők is ilyenkor vásárolják meg az ún. érettségi öltönyt a gyereküknek, mellé ingeket, cipőt.

Szintén szinte mindegyik lánynak meg kell venni a fehér magassarkút a keringőhöz, az minimum 20.000 forint, de vannak szerencsések, akinek például ugyanakkora lábú a nővére, és nem hordta el a cipőt időközben, az megkaphatja.

Szalagavató napján mindenki a fodrásznál kezdi, egy szép konty körülbelül 5000 forint.

A sminkes csoportos kedvezményt ad, és a bál helyszínére érkezik, 2800 forintot kér lányonként. Csakhogy a legtöbb lány szeretne próbahajat és próbasminket is, ami kicsit olcsóbb csak, mint az, ami már élesben készül. Aki szeretne, műkörmöt is tetet fel, de manikűröshöz mindenki elmegy a lányok közül, ez is legalább 4000 forintos tétel. A táncot 4000 forintért tanították be az osztálynak, vasárnap esténként.

A bált nem az iskolában rendezik, mert négyosztálynyi gyerek plusz a vendégek nem férnének el az aulában, és nem lenne látható a tánc. A terembérlés költségét a belépőkből fedezik, darabja 2500 forint. Szokás meghívni a szülőkön, testvéreken kívül a nagyszülőket, a keresztszülőket, nagynénit, nagybácsit, unokatesót. Egy átlagosnak mondható patchwork-család akár húsz meghívóval is számolhat. Apróságnak tűnik, de mégis nagy összeg lesz a végére a tanároknak, osztályfőnököknek szánt virágok, illetve a szülőkkel, tanárokkal való koccintásra a pezsgő.

A szülők leszavazták a közös egész osztályos vacsora ötletét, így mindenki úgy érezheti, hogy spórolt legalább 40.000 forintot, de van, ahol ez is szokás.

A bál után a fiatalok bérelt busszal mennek az after party helyszínére. A busz 2000 forint személyenként, plusz a buli belépője, ami 1500. Tízezer forintot számolnak az estére italra és harapnivalóra, és abban minden szülő megegyezett, hogy ebbe az összegbe a taxipénz már nem fér bele, márpedig senki nem szívesen hagyná hajnalban egyedül mászkálni a jó esetben csak spicces gyerekét, úgyhogy átlagosan 3500 forinttal itt is számolhatunk. Ez összesen tíz belépővel számolva egy lányos családnak 111.000 forint. A fiús szülők talán egy kicsit kevesebből is megúszhatják.

Észak-magyarországi, kisvárosi gimnázium

Ezzel szemben egy szegényebb kisvárosban nyilván sokkal kevesebbet költenek. Éva, akinek a fia idén érettségizik egy évfolyamonként hat osztályos gimnáziumban, teljesen más költségekről számolt be. A hat osztályból csak kettő keringőzik, ők sem egyszerre. Először az egyik osztály táncolja a bécsi keringőt, majd átadják a ruhákat a másik osztálynak, akik angolkeringőt táncolnak benne.

A fehér ruha bérleti díja idén 10.000 forint volt. Sikerült egyforma fehér cipőket is szerezniük, ezeket is megvették mindkét osztálynak, párja 4000 forintba került.

A többi osztály modern táncokat ad elő, általában fekete ruhában, ami emlékeztet a koktélruhára, de mindenki magának veszi meg anyagi lehetőségeihez mérten. Ezekre a ruhákra szoktak a helyi varrónővel varratni egységes színű kendőt, övet vagy kalapot vásárolni. Az osztálytáncon a lányok matrózblúzban vannak, a fiúk fehér ingben és nyakkendőben. Az összes költséget elosztják a hat osztály között, mindenki ugyanannyit fizet.

A lányok haját ügyes anyukák csinálják, és a sminkesek is saját maguk. Manikűr, pedikűr, szintén otthon.

Szintén a szülők adják össze a büféasztalt, mindenki süt egy-egy tepsi süteményt, és visz valamilyen üdítőt. A tanárok virágcsokrát rendelik, 4000-5000 forintba kerül. A városban szokás a szalagavató után a családoknak beülni ebédelni, vagy vacsorázni a helyi két étterem egyikébe. Mivel ilyen sok család nem fér be egyszerre, sokszor még két hónappal a szalagavató után is szalagavatós családoknak vannak lefoglalva az asztalok, illetve a szegényebbek megoldják otthon az ünnepi összejövetelt.

Az eseményt legtöbbször az iskola tornatermében tartják, gyakran belépőjegy nélkül. De ha a program a városi sportcsarnokban van, akkor is a helyi önkormányzat támogatja a végzőseit, és méltányos áron bocsátja rendelkezésükre a helyszínt. Ilyenkor természetesen van belépő is, ez 500-1500 forintba szokott kerülni.

A ballagás sokkal nagyobb ünnep a szalagavatónál vidéken, mint a fővárosban. A szalagavatót inkább a diákok saját ünnepének tekintik, mint nagycsaládi megmozdulásnak, szemben a ballagással.

Olyan példát is hallottunk szakgimnáziumokból, ahol a szalagtűzés után se tánc, se bankett, se bál nem volt, hanem csak átadták a virágokat a tanároknak, és mindenki ment haza. Az így megspórolt pénzt a ballagásra tették félre.

A legtöbb édesanya saját magának is új ruhát vásárol a ballagásra, mindenki frissen fodrászolt frizurával, hatalmas virágcsokrokkal, plüssmacikkal érkezik, és a nagynéniktől a nagymamákig mindenki igyekszik a lehetőségei szerint egy kis zsebpénzzel támogatni a végzős diákot. Nem ritka, hogy a szomszédok is felköszöntik a ballagót az otthonában egy-egy csokor virággal, míg ez Budapesten teljesen ismeretlen. Egy spórolós szalagavató így 15-20 ezer forintból megúszható.