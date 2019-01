Óvodába bejáró szarvasokat lőnek ki egy magyar településen

Tuza Gábor, Sirok polgármestere szerint a szarvascsapat eddig 350 ezer forintnyi kárt okozott a tuják megkopasztásával, a kerítések megrongálásával, rá sem rántva a humánus védekezési módszerekre – írja a Kékes Online.

A tavalyi állapotokhoz képest

idén különösen felbátorodtak a szarvasok,

ami próbára teszi a lakosok türelmét. Az óvoda tujáit drága hálóval kellett megvédeni a rágcsálástól – az ultrahangos vadriasztás sajnos nem vált be. Az óvoda utcafronti kerítését pedig hiába emelték háromméteres magasságúra, az állatok meglepő módon ezek után a szomszéd telkek felől törtek a tuják épségére. Bár az illetékes vadásztársaság – felkérésre – riasztólövéseket adott le a határban, ez sem zavarta el az éhes állatokat. Az emberszagot árasztó levágott haj kihelyezése ideig-óráig működött, ahogyan a dögszagot árasztó szer is, de aztán ezek a módszerek is hatástalannak bizonyultak.

Zsenge császárfákat és a gyümölcsfák kérgét egyaránt rágja a vad – ahogyan a lemeszelt törzsű fákat is. Pedig a vadásztársaság állítása szerint a szűk kilométerre lévő vadetetőben folyamatosan van az állatoknak takarmány kitéve (ezt a poszt alatti hozzászólások némelyike tagadja).

„Konzultáltunk a polgárőrökkel is – panaszolta Tuza Gábor –, mert bejönnek a lakótelepre is, s a dohánybolt közelében is rendszeresen sétálgatnak. A mi udvarunkra is bejárnak.

Mindig éjjel jönnek,

akkor érzik biztonságosnak a falun belüli közlekedést.”

Néhány napja maga a polgármester jelezte Facebook-oldalán, hogy elege van a szarvasokból – írja a Borsonline, idézve a bejegyzést is: „Nagyon, nagyon, de nagyon elegem van a szarvasokból!!! Főleg abból a hat bikából, amelyek rendszeresen bejárnak az ovi udvarára. Tönkretettek, totálra 76 darab tuját, megrágtak, de rendesen, közel hatvan darabot. Szétszaggatták a kerítést, végigtaposták a frissen telepített füvet, telepotyogtatták az udvart. Eddig, eddig, eddig vagyok velük. Most már gyilok lesz!”

A polgármester végül bejelentette, hogy az Egri Rendőrkapitányság engedélyével egy hivatásos vadász január tizedikétől egészen

március 31-ig kilövési engedélyt kap

a siroki szarvasokra. A bejegyzés alatti kommentek egy része támogatja a lakott területen is folytatható vadászatot, míg a többség inkább a vadak bővebb etetését látná jónak, és a vadászok lobbiját sejti az intézkedés mögött. Az egyik hozzászóló szerint pedig: „Eddig is bejártak a vadak a faluba, senkit nem zavartak! Hirtelen mekkora probléma lett!”