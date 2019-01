Megmentette a kislány szülinapját a rendőrnő

Az amerikai Journey Huey és nagymamája a kislány születésnapján épp az iskolába tartottak, amikor autóbalesetet szenvedtek. A járművük felborult, de szerencsére mindketten épen szálltak ki belőle. Összetörtek viszont azok a sütemények, melyeket Journey és a nagymama előző nap készítettek a gyerek osztálytársai számára.

A baleset helyszínére érő rendőrnő, Sue Bolwerk látta, hogy a sütik tönkrementek és elhatározta, hog segíteni fog a kislánynak méltóképpen megünnepelni a szülinapját az iskolában.

Másnap reggel maga vitte be az iskolába Journey-t és a nagymamáját, ezek után pedig még elment süteményért is a kislány osztálya számára. A nagyi könnyekig hatódott a rendőrnő figyelmességének hatására és Journey is nagyon örült a meglepetésnek.

