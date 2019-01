Elítélt nőt köszöntött a polgármester – leszedte a bejegyzést

Nem sokkal később felrobbant a net. A cuki hozzászólások közt megjelent a délmagyar.hu két évvel ezelőtti anyaga, amely szerint a felköszöntött – börtönviselt – nőt gyermekbántalmazás miatt ítélte el a szegedi bíróság. A hír szerint a Csongrád megyei nő az új párjának előző kapcsolatából származó gyermekét bántalmazta és kínozta.

A kisgyerek szülei elváltak, a gyereket a nagymamája és a dédnagymamája nevelte,

apja nem foglalkozott vele.

A férfi később összeköltözött az említett nővel, aki bántalmazni kezdte a kislányt. A bírósági ítélet szerint a kislányon folyamatosak voltak a kék-zöld foltok, karmolások, de az akkor még csak hétéves lány a valódi okokat 11 éves koráig eltitkolta. Amikor megint a nagyszülőknél lakott, „elmesélte, hogyan szidalmazta és bántalmazta a nevelőanyja. Elmondta, teljes erőből orrba rúgta, és eltört az orra, két törölköző lett tiszta vér. (…) A védőnő elmondta, hogy többször hipóval öntötték le a kislány fejét a tetű ellen, ami miatt csomókban hullott a haja, és olyan volt a fejbőre, mint egy bogár kitinpáncélja.(…) úgy érezte, kétszer hajmosás közben akarta a lavórba fojtani a nevelőanyja, aki a nyakánál fogva is felemelte és a falhoz nyomta, és olyan is előfordult, hogy kirúgta alóla a széket, amikor evett. Olyan is volt, hogy a nevelőanya a nagyobbik gyermekét uszította rá a kislányra” – szól a Délmagyar cikke.

A nőt a Szegedi Törvényszék 2017 januárjában

másodfokon két év, 3 év próbaidőre

felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, tehát a büntetés még mindig hatályban van.

Csütörtökre a polgármester Facebookjáról eltűnt a cikk elején említett köszöntés és a fotósorozat. Az index kérdésére a polgármester azt mondta, nem tudott a nő bűneiről, ezért a hír őt is nagyon meglepte.

A városban minden évben köszöntik az első újszülöttet. A nő

két éve még nem lakott a városban,

ezért az önkormányzatnál nem volt semmilyen „előélete”, amikor a köszöntés előtt megnézték, ki az anya. A polgármester hozzátette, hogy ha tudják, ki az anya, a gyereket akkor is felköszöntik.

A polgármester elnézést kér az érintettektől, nem volt szándékukban a családot megbántani. Mint mondta, ez nem egy kitüntetés, amelynél arról döntenek, hogy kit ünnepeljenek, hanem egy állapot.