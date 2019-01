Várandós nőt küldenének az űrbe szülni

Várandós nőt küldene az űrbe egy holland startup cég, hogy odafenn, a súlytalanság állapotában hozza világra a gyermekét. A SpaceLife Origin szakemberei úgy gondolják, az emberiség túlélésének záloga hosszú távon az, ha egy másik bolygón vagy egy űrben lebegő menedéken telepszik le. Ehhez pedig először is meg kell tanulnunk, hogyan reprodukálkjuk magunkat az űrben.

Egbert Edelbroek, a cég egyik vezetője úgy fogalmazott, az űrszülés lényegében biztosítási kötvény az emberi faj számára.

A SpaceLife Origin az elkövetkezendő 5 évben egy sor úttörő kísérletet tervez a témában, a legfontosabbat, vagyis az első űrszülést pedig 2024-ben szeretnék megvalósítani.

A startup több űrhajós társasággal is tágyal a projektről, melyet tehetős személyek finanszíroznának. Mindemellett már keresik azt az önkéntest is, aki vállalja, hogy az űrben hozza világra a gyermekét.

Bár ember még nem született az űrben, patkányokon, halakon, gyíkokon és gerinctelen állatokon végeztek néhány ilyen kísérletet. A ’90-es években egy amerikai űrsikló-misszión patkányok születtek, ám a kölykök fejletlen egyensúlyszervekkel jöttek a világra. Ugyan később helyreállt egyensúlyérzékelésük, a tudósok arra jutottak, hogy az újszülötteknek gravitációra van szükségük.

A várandós nő megfelelő időpontban való űrbe juttatása logisztikailag sem lenne egyszerű. Emellett számos komoly probléma felmerül még, kezdve attól, hogy hogyan adják be a kismamának az epidurális érzéstelenítőt, egészen odáig, hogy mi legyen a testéből távozó folyadékokkal. Ráadásul, még ha minden rendben is megy és a nő egészséges kisbabának ad életet az űrben, a Földre való visszatérés mikéntjét is meg kellene oldani.

A cégnél tisztában vannak azzal, hogy a projekttel kapcsolatban sok még a tisztázatlan kérdés, ugyanakkor úgy vélik, hogy az űrszülés előb-utóbb elkerülhetetlen lesz és ha ők nem csinálják meg, akkor megteszi valaki más.

