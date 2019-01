Meglázták a nőgyógyászaton, mert negyedszer várandós

„Már megint itt van. Felfogta, hogy a gyerek nagy felelősség?” – valószínűleg nem ezek a mondatok azok, melyeket egy kismama hallani akar, amikor a nőgyógyászatra megy. A negyedik gyermekével várandós amerikai Stephanie Yangnak azonban ezt vágta a fejéhez egy ápolónő, amikor legutóbb nőgyógyászhoz ment.

A 27 éves nő a beszólás után magyarázkodni kezdett az ápolónőnek, hogy több gyermeket nem terveznek a férjével, mire az nővér rákontrázott, hogy legutóbb is ezt mondta. Amikor Stephanie közölte, hogy a férje elkötteti magát, az ápolónő magasba emelte az öklét és megkönnyebbülten felkiáltott: jó! A vizsgálat után pedig még megjegyezte: „Már tudja, hogyan kell terhesnek lenni, szóval viszlát.”

„A kisbaba áldás, akárhogy is legyen, de nem így éreztem a legutóbbi vizsgálat után” – fogalmazott Yang egy Facebook-videóban. Elárulta azt is, hogy otthon hosszú idő óta először sírt, és a férjének is feltette a kérdést, hogy hibáztak-e az újabb gyermekvállalással.

„Senkinek nincs joga ahhoz, hogy ilyen érzéseket keltsen benned. Hogy szegénynek érezd magad, hogy kisebbségnek érezd magad. Elégnek érzem magam ahhoz, hogy életet adjak” – mondta a kismama.

A történtek után a nő orvost váltott, de amikor felhívta a volt nőgyógyászát, hogy panaszt tegyen a nővérre, elárulták neki, hogy mások is panaszkodtak rá. Múlt héten egy kismamának például azt mondta, nem hallja a baba szívhangját a hája miatt, és hozzátette azt is, hogy a korábbi két vetélésének is az volt az oka, hogy kövér.

