Két bal lábat photoshopoltak az ausztrál miniszterelnöknek – fotó

Scott Morrison ausztrál miniszterelnökről csak egy tökéletes politikai fotót szerettek volna készíteni, ám a családi kép gyorsan mémmé vált.

A kormányfőnek ugyanis két bal lábat és másik cipőt varázsoltak a Photoshop segítségével. Valószínűleg a stábból valaki túl viseltesnek találta a miniszterelnök cipőit az idillinek szánt képen.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L

Ez volt az eredeti kép:

Később a kormányfő szóvivője közölte, hogy nem Morrison kérte a photoshopos retusálást, és nem is tudott róla.

A baki után a miniszterelnök a Twitterén mutatta meg az ominózus cipőt, és azt, hogy nincs két bal lába.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq