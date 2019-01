Sítáborozó magyar gyerekeket mentettek Ausztriában

Magyarok is a hóban rekedtek Ausztria több területén. A präbichli síterepről a tűzoltók speciális konvojjal kísértek le egy magyar sítáborozó diákcsoportot, mert 6 napja ott vesztegeltek a hó miatt – számolt be az RTL Klub.

Tirolban is rengeteg hó esett, még a tetőről is lapátolják a havat. Tirol környékén négyes fokozatú lavinaveszély van (az ötös skálán), a hegyek felé vezető utakat lezárták, és a völgyben futó főutat is bármelyik pillanatban lezárhatják. A következő napokban pedig ismét havazás várható.

Egy stájerországi, hochkari szállodában dolgozó magyar nőt a személyzet többi tagjával és néhány vendéggel 3 napra temetett be a hó. A hóréteg akkora volt, hogy csaknem az első emeletig felért. Végül tegnap szabadították ki őket, és speciális mentőkonvojjal tudtak hazamenni.