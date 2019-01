Szülei nélkül töltötte a karácsonyt Melania és Donald Trump 12 éves fia

Sokan hiányolták Trumpék – egyébként meglehetősen bizarr – hivatalos karácsonyi fotójáról Donald és Melania egyetlen közös gyermekét, Barront. Azóta kiderült, a 12 éves fiú nem csupán a képről hiányzott, de a karácsonyt is a szülei nélkül töltötte.

Melania és Barron a karácsony előtti pénteken utaztak a floridai Palm Beachre, hogy ott töltsék az ünnepeket. Eredetileg Donald Trump is követte volna őket, ám államügyek miatt végül Washingtonban kellett maradnia. Így aztán a first lady is visszatért az amerikai fővárosba, hogy férjével karácsonyozhasson, fiukat azonban nem vitte magával, így ő vélhetőleg a személyzettel töltötte az ünnepet Floridában.

“Most, hogy ismerem Melaniát, nem fogom cserélgetni a pelenkákat, nem fogok ételt készíteni, talán szinte soha nem is fogom látni a gyerekeket” – Donald Trump ezt még 2005-ben, Barron születése előtt egy évvel, a Larry King showban nyilatkozta az apasággal kapcsolatban és úgy tűnik, azóta is tartotta magát ehhez.

Melania viszont egy 2011-es interjújában úgy fogalmazott: “Annyi időt töltök vele [Barronnal], amennyit csak tudok, mert a gyerekeknek szükségük van a figyelmedre, látniuk kell, hogy részt veszel az életükben és igénylik, hogy az anyukájuk velük legyen.”

