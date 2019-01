A nők több mint fele igazából biszexuális

Az a szerencsénk, hogy ma már tényleg mindenre van kutatás, miért éppen a nők szexuális fantáziáira ne lenne. A Boise State University tanulmánya szerint a magukat heteroszexuálisnak tartó nők 60 százaléka már vonzódott egy másik nőhöz. A kutatás során 484 nőt kérdeztek meg, és az eredményből egyértelműen kiderült, hogy valamilyen szinten a biszexualitás elfogadottabb a nők körében, mint azt feltételezték.

A megkérdezett nők 45 százaléka már csókolózott is más nővel, általában részegen és fiatalabb korukban.

Elizabeth Morgan a tanulmány vezető pszichológus professzora szerint azért jöhetett ki ilyen magas százalék eredményként, mert két külön dolog az, hogy valaki heteroszexuális és az, hogy miről, kiről fantáziál. A tanulmányban is a nők fele elismerte, hogy szokott fantáziálni nőkről szex közben, de ettől még nem lép a tettek mezejére és nem akar kapcsolatot egy másik nővel, azaz nem tartja magát igazán biszexuálisnak. Illetve azzal is van összefüggés Morgan szerint, hogy a meztelen női test esztétikusabb, mint a férfi, valószínűleg ezért is olyan nagy a kereslet mindkét nem körében a leszbikus pornó iránt. A PornHub felmérése szerint legalábbis a leszbikus pornó a legkeresettebb a nők körében, de ez jó eséllyel azért is van így, mert a heteroszexuális pornóban jóval több a brutalitás és a nők általában megalázó helyzetekbe keverednek.

Ha pedig ez még nem lenne elég, azt is tudhatjuk már, hogy a biszexualitás – a fiatalkori, részegen elkövetett botlásokon kívül – leginkább 40 éves kor felett jelentkezik erősebben a nőknél. A North American Menopause Society 2017-es találkozóján mutatták be azt a tanulmányt, amiből kiderült, hogy boldog házasságban élő nők jelentős számban vallották be, hogy 40 éves koruk körül beleszerettek másik nőbe, pedig előtte semmilyen érdeklődést nem mutattak a saját nemük iránt.

Mondjuk ennek köze lehet ahhoz is, hogy 40 év után már nem annyira akar az ember feltétlenül megfelelni a társadalmi elvárásoknak, és sokkal inkább hallgat a belső késztetéseire, mint fiatalabb korában. Mindenesetre, ha nőként úgy érzed, vonzódsz a nőkhöz is, akkor most már tudod, hogy sok millió nőtársad érez ugyanígy.