Elképesztő születésnapi meglepetést kapott a 100 éves Erzsi néni

Több mint négyezer képeslapot és megannyi jókívánságot kapott a világ számos pontjáról a 100. születésnapjára Németh Károlyné, a Máltai Szeretetszolgálat esztergomi idősotthonában élő Erzsi néni.

A különleges meglepetés ötlete az intézmény vezetőjének fejéből pattant ki. A Facebookon kérte meg az ismerőseit, hogy küldjenek Erzsi néninek egy kedves üdvözletet, mivel az asszonynak már nem élnek a rokonai – számolt be az RTL Klub.

Arra azonban még ő sem számított, hogy a postás alig bírja majd kivinni a leveleket. Erzsi néni január 5-én ünnepelte a születésnapját, azóta az üdvözletek olvasgatása is a napi program része. Még most is gyakran megkönnyezi, ha meglát egy újabb képeslapot.

Ha szeretik az embert, az még a gyógyszernél is többet ér

– mondta Erzsi néni.

Az idős asszonynak elmondhatatlanul jólesett, amikor meglátta a rengeteg képeslapot, és azt, hogy mennyi ember szereti a másikat még ismeretlenül is.

A jókedvű, szórakoztató és szellemileg friss Erzsi néni a képeslapok mellett ajándékokat is kapott. Igaz, csak egy dolgot kért: pezsgőt. Azt mondta, addig nem nyugszik, amíg az összes levelet el nem olvassa, még ha ez el is tart a 101. születésnapjáig.