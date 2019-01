10 év keresés után, a Facebookon találta meg vér szerinti apját ez a lány

Michelle Cehn 1986-ban született New Yorkban. Vér szerinti anyja lemondott a kislányról, akit a születése után pár órával már örökbe is fogadták. A most 31 éves tartalomszerkesztő nő azt mondja, mesés gyermekkora volt Kaliforniában, mégis mindig vágyott rá, hogy megismerje biológiai szüleit.

Michelle először az édesanyját találta meg. A Diane nevű nő azt mondja, nem is tudja, ki volt az apuka, és azért adta örökbe a lányát, mert nem tudott volna róla 23 éves fejjel gondoskodni. Michelle nem adta fel, hogy megtalálja édesapját, és mikor a DNS-kutatás nem hozott eredményt, a Facebookhoz fordult.

Itt bukkant rá az 57 éves Greg Hicksre. A férfi először csak a sztori morzsái alapján rakta össze, hogy ő lehet az édesapa, ezt pedig később egy apasági teszt is megerősítette. Apa és lánya azóta folyamatosan tartják a kapcsolatot, a megható első találkozásról pedig egy videót is megosztottak:

dailymail