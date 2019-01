Válni akar a kismama, akinek a férje az exe után nevezné el a kislányukat

Az egyik legnagyobb kompromisszum, amit egy párnak meg kell kötnie, az a gyerekük elnevezése. De mi van, ha nagyon nem megy a megegyezés? Ennek a párnak az esetében már a válás is felmerült!

Egy leendő anyuka a Redditen osztotta meg kálváriáját: férje ragaszkodik hozzá, hogy születendő lányuk az exe nevét kapja, és nem is titkolja, miért. „Ez nem egy akármilyen ex, hanem akivel hosszú évekig együtt volt, és akit nagyon szeretett. Azt hittem, vége, mikor a lány elköltözött, de most azt mondja, azt akarja, hogy maradjon valami, ami emlékezteti rá. De pont a közös lányunk legyen az?!!!” – fakadt ki a 23 éves feleség.

A netezők teljes vállszélességgel kiálltak a kismama mellett, sőt egyenesen a válásra buzdítják. Az egyik kommentelő pedig épp egy olyan lány, aki apja egykori szeretőjének nevét kapta. „Le tudnám köpni a nevem. Még 33 évesen is rosszul vagyok, ha rá gondolok.”

Kíváncsiak vagyunk, vajon tényleg válás lesz-e a sztori vége.

foxnews