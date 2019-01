Biztonsági kamerák előtt raboltak egy 8 hónapos kisfiút – videó

Biztonsági kamerák rögzítettek egy gyerekrablást a texasi San Antonio városában pénteken. A 34 éves Christopher Davila éppen 8 hónapos kisfiával a hátsó ülésen vezetett, amikor megállt egy benzinkúton. Miközben az apa bent vásárolt, egy arra járó nő bepattant az autójába, és elhajtott a gyerekkel.

Mindezt biztonsági kamerák előtt. A rendőrség eleinte azt gyanította, hogy egy autótolvajról lehet szó, aki nem vette észre, hogy egy gyerek is van az autóban. A kocsi azóta azonban megkerült, a közelben lévő Rodriguez Parkban találták meg, a gyereket és a kocsikulcsokat azonban elvitték.

PLEASE RT: We need your help locating 8-month-old King Jay Davila who was taken while inside his fathers car on the 300 blk. of Enrique Barrera near SW 34th Street. Car was found nearby by Rodriguez Park. He was last seen wearing blue onesie. Call 911 immediately if you find him. pic.twitter.com/Y2Yc7cH73R