Az autóval együtt a babát is vitte a tolvaj

Elraboltak egy 17 hónapos kisbabát, amikor egy autótolvaj ellopott egy kocsit, amelyben benne volt a gyerek. A kis Maria Tudorica az anyósülésbe volt bekötve édesapja Audi A5-ösében, amelyet az apa az angliai Newhamben próbált eladni egy potenciális vevőnek.

A vevőjelölt azonban nem akart üzletet kötni, inkább egy szempillantás alatt a vezetőülésbe pattant, és elhajtott a kocsival, amelyben benne volt a gyerek.

Nem sokkal később, alig másfél kilométerrel távolabb megtalálták az autót, de a gyerek nem volt benne. Ezután civilek is bekapcsolódtak a keresésbe, és végül előkerült a kislány is.

– mondta a gyerek nagybátyja, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki segített.

Delighted to report that missing child Maria Tudorica aged 17months has now been found safe and well in the Ruskin Avenue, E12 area. Thanks to media and all members of the public who have helped with this appeal.