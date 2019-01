A lázadó tini épp olyan, mint egy dackorszakos gyerek

Épp úgy viselkednek, mint a kis 3 évesek, amikor feszegetik a határaikat, és azt kiabálják anyának, hogy „Nem leszek a barátod!”, ha épp nem az történik, amit akarnak. A tini gyereknek persze már sokkal nagyobb eszköztára van, fájdalmasabb mondatok hagyják el a száját veszekedés közben, és simán azt füllenti, hogy tanul, hogy aztán szembesüljünk a sok egyessel az ellenőrzőben. Nem viszi le a szemetet, nem hajlandó elmenni fürödni, nem jön haza időben, és úgy általában sportot csinál abból, hogy ellenszegüljön a szüleinek. A viselkedése épp olyan normális, mint a 3 éveseknél a dackorszak, de azért szülőként nem az a feladatunk, hogy mindent ráhagyjunk.

Mit lehet tenni a szófogadatlan tinivel?

A szakértők szerint a következőket érdemes szem előtt tartani, amikor konfliktusba kerülsz a gyerekkel.

Hagyd az üres fenyegetéseket

Egy tini nem pici gyerek már, pontosan tudja, mikor fenyegetőzöl csak úgy a levegőbe és mikor gondolod komolyan, amit mondasz. Ha amúgy nem akarod elvenni a telefonját és letiltani a számítógépről, akkor ne ezzel a büntetéssel fenyegesd.

Következmények

Az a gyerek, aki folyton ellenszegül a szüleinek, a határait próbálja tesztelni. Ezért fontos az, hogy megtanulja, hogy a tetteinek következményei vannak. Használd arra a helyzetet, hogy megtanítsd neki ezt a rendkívül fontos leckét. Találj olyan büntetést, ami érzékenyen érinti, de be is tudsz tartani következetesen.

Kerüld el a haragot

Nem mintha olyan könnyű lenne nyugodtnak maradni, amikor a gyerek direkt nem tartja be a szabályokat. De a harag nem jó tanácsadó és sok esetben elmérgesíti csak a helyzetet a gyerek és szülő között. Vegyél mély levegőket, maradj nyugodt, uralkodj magadon és igyekezz értelmes párbeszédet kialakítani az adott szituációról.

Nem kell óriási büntetéseket osztogatni

Természetes módon a tinik azért küzdenek, hogy függetlenedjenek a szülőktől. Persze azt szeretnéd, hogy közben viselkedjen normálisan a gyereked, de azt is szem előtt kell tartani közben, hogy olykor ő is hibázhat. Sőt kell is, hogy hibázzon ahhoz, hogy tanuljon belőle. Tartogasd a súlyos büntetéseket a tényleg súlyos helyzetekre, a kis kihágásokra pedig találj ki a szituációhoz méltó, kisebb büntetést. Ha mindig túlbünteted a gyereket, egy idő után azt fogja érezni, hogy sosem vagy elégedett vele. És ne feledd: a büntetés célja az, hogy megtanulja, hogy következményei vannak, ha csúnyán viselkedik, nem pedig az, hogy azt érezze, nem szereted.