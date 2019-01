Eljárás indult az anya ellen, aki bulizás közben elhagyta a gyerekeit szilveszterkor

Elhagyta gyerekeit szórakozás közben egy anya a budapesti Vörösmarty téren szilveszterkor. Mint arról beszámoltunk, a nő ismerősével ivott, és későn vették észre, hogy a 4 éves kisfiú és a 6 éves kislány elkeveredett mellőlük a tömegben.

A rémült gyerekeknek végül a rendőrök segítettek. Biztonságba helyezték, majd átmenetileg a nagymamájukhoz vitték őket. Közben a 39 éves anya is rájött, hogy eltűntek a gyerekei, ezért segítséget kért a rendőröktől.

Az RTL Klub most arról számolt be, hogy az anya ellen eljárás indult, és a nő 66 éves ismerősét is kihallgatták. Mindkettőjüknek kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie.