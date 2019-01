12 évvel a szülés után találkozott a gyereke apjával

Olyan történetet hozott le a brit Mirror, hogy azt még a legcsavarosabb teleregények írói is megirigyelhetnék: tizenkét évvel a szülés után találkozott, majd összejött gyermeke spermadonor apjával egy amerikai nő, aki korábban egy leszbikus házasságban döntött a mesterséges megtermékenyítés mellett, ám időközben összetörte a szívét és elhagyta a felesége, így a jelek szerint áttért a férfiakra. A spermadonor édesapa és exleszbikus édesanya most együtt élnek a nő legidősebb lányával, illetve egy 21 éves nővel, aki szintén a spermadonor apa biológiai gyermeke.

Jessica Share planned to spend the rest of her life with the woman she married - but after their marriage broke up she was later to find happiness with Aaron who she finally met 12 years after having his baby