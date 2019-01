Ez a boldog házasság négy titka

A házasság elvileg holtodiglan-holtomiglan szól, és azért ilyen hosszú idő alatt nem tart ki a lángolás a párok között. Mindkét fél változik, olykor más irányba, ami óhatatlanul is konfliktust szül. A pszichológus szerint azonban mindez megelőzhető vagy orvosolható, ha a következő négy dolgot szem előtt tartjuk.

Érzelmi intimitás

Egy párkapcsolatban az érzelmi intimitás az alap a szakember szerint, erre kell építkeznünk, és csak akkor lehet igazán hosszú távú a házasságunk, ha őrizzük ezt a fajta közelséget. Az érzelmi intimitáshoz arra van szükség, hogy a párunkat ismerjük olyan mélyen, ahogy senki mást, és megosszuk vele a legrejtettebb énünket is. Teljes mértékű bizalom kell hozzá. Ha felfeded magad a párodnak, azzal engedélyt adsz neki arra, hogy ő is megossza veled a bizonytalan, titkos énjét.

Közös fájdalom

Egy tanulmányban találták azt, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, ha megosztják egymással a fájdalmukat. A kísérlet szerint amikor elmesélünk valakinek egy történetet, akkor a beszélgetőpartnerrel egymásra hangolódnak az agyhullámaink. Ez természetesen párkapcsolatban is így működik, úgyhogy minél többet beszélgetünk, mesélünk egymásnak magunkról, annál közelebb kerülünk a párunkhoz – bár ezt azért ösztönösen, tanulmányok és pszichológusok nélkül is tudjuk általában. Az újdonság benne az, hogy a szakemberek szerint ezzel az érzelmi közelséggel a fizikai vonzalmat is könnyebb fenntartani hosszú távon.

Érintés

Az érintés is egy kommunikációs forma, amellyel rengeteg érzelmet közvetíthetünk a párunk felé. A fizikai kontaktus biztonságot, melegséget, törődést jelent a másik számára, és persze a vágyat is ébren tartja a párok között. Egy házaspárokkal végzett kutatásban azt találták, hogy minél többet csókolózik egy pár, annál kevésbé stresszesek, és annál elégedettebbek a kapcsolatukkal.

Spontaneitás

Akármilyen furán is hangzik, a spontán megmozdulásokkal lehet a házasságot frissen tartani a pszichológus szerint. Mint amikor még az elején csak randiztunk, és nem tudtuk, mi vár ránk a másik mellett. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradjon a kapcsolat, kell bele némi kaland, máskülönben unatkozni kezdünk, túl kiszámíthatóvá válik a párunk, és más izgalmak után nézünk. Dr. Barnett szerint ez nem azt jelenti, hogy álljunk elő mindennap valami extrém ötlettel, amitől eldobja magát a másik, elég hozzá annyi, hogy törekedjünk rá, hogy újra meg újra meghódítsuk a párunkat. A sikeres házasság egyik titka a rendszeres randizás, amivel életben tartják a párok a romantikát, és emlékeztetik magukat arra, hogy miért is vannak még mindig együtt.