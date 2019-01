Imádja a net az anyukát, aki trükkös módon hozott össze egy randit a fiának

Patricia Gonzalez új fogalmat teremtett az angol szlengben: a San Antonió-i anyukának hála, a wing man mellett ezentúl a wing mom kifejezésnek is helye van a szótárunkban. Az anyuka ugyanis lazán intézett 20 éves fiának egy barátnőt.

Patricia a helyi szupermarketben vásárolt, mikor egy csapat lányba botlott, akik ugyanoda járnak suliba, mint a fia, Codey. Nem vesztegette az idejét: körbemutatta fia fotóit a lányoknak, és természetesen a tudtukra adta, hogy kicsi fia épp egyedülálló.

Az internet az egyik lánytól, Charisma Valdeztől szerzett tudomást a sztoriról, aki kiposztolta Twitterre az esetet. Arra azonban nem számított, hogy Codey is ráír majd. A fiatalok csetelni kezdtek, amit egy randi követett, és lám, azóta egy párt alkotnak. Szép munka, anyuka!

Because sometimes, true love is found in our aisles (and we’re not just talking about #CreamyCreations). Nice work, Patricia! https://t.co/qtcwUrbZQw