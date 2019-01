Meteoritból készíttetett gyűrűvel kérte meg barátnője kezét

Alighanem a világ legkülönlegesebb eljegyzési gyűrűjével lepték meg a michigani Ashley Moritz-t: párja egy meteoritkővel (is) díszített gyűrűvel kérte meg a kezét.

Christopher Reeves és párja – most már felesége – együtt találták meg azt a meteorkövet, amit végül a gyűrűhöz is felhasználtak. Történt ugyanis, hogy január 16-án Michigan felett égett szét egy meteor a légkörben, több kisebb darabja pedig többek között az ő városukban ért földet.

Reeves és Moritz kincskereső útra indultak, és csodák csodájára tényleg találtak egy darabkát. A kő hitelességét szakemberek igazolták: becslések szerint egy 5 milliárd éves meteorból származhat az 50 grammos, aprócska kavics.

Miután fény derült a felfedezésükre, Reeves-ék megpróbálták eladni a követ egy aukciós házon keresztül, 12 ezer dolláros (3,5 millió forintos) irányáron. Sajnos nem akadt vevő, így a kő visszakerült hozzájuk. Ekkor támadt az az ötlete Reeves-nek, hogy felhasználja az eljegyzési gyűrűhöz.

– mondta a férj a Daily Mailnek.

A lánykérés után a menyasszony javasolta, hogy a férj gyűrűjéhez is használjanak fel egy darabot a meteoritból – így két hónappal később összeillő gyűrűkkel fogadhattak örök hűséget egymásnak.

