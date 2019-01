6 fontos álomkép, amit soha ne hagyj figyelmen kívül!

Te szoktál emlékezni az álmaidra? Ha igen, akár a problémáidat is könnyebben orvosolhatod. Az álmok választ adhatnak mindennapos szorongásaidra, félelmeidre vagy kétségeidre, épp ezért érdemes őket figyelemmel kísérni. A most következő hat álomkép gyakori és viszonylag könnyen megfejthető. Persze ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy egyértelműen ugyanazokat is jelentik mindenkinél, de adhatnak egy útmutatást, amit megpróbálhat ki-ki a saját életére vonatkoztatni.

1. Dobozok

Dobozokat látni álmodban azt jelezheti, hogy valamiről úgy érzed, rejtve marad előled. Egy üres doboz a csalódottságod jele lehet. Ha több doboz vesz körül, problémáid lehetnek az érzelmeid feldolgozásával, és úgy érzed, el kell rejtened őket.

2. Repülés

A repülés általában pozitív dolgokat jelez, és érzetre is kellemes. Egyaránt jelentheti, hogy már elérted a szabadságot, a könnyedséget, és azt is, hogy csak vágyakozol utána.

3. A Hold

Ha álmodban megjelenik a Hold, azt jelentheti, hogy van egy olyan kreatív oldalad, amit még nem használtál ki, és próbál a felszínre törni.

4. Utak

Az utak a jövőt szimbolizálják. Ha egy tiszta, sima felületű utat látsz, valószínűleg tudod, merre tartasz. Ha az út azonban piszkos és göröngyös, lehet, hogy félsz attól, amit a jövő tartogat.

5. Virágok

Bimbózó virágot látni arra utalhat, az életben hamarosan új lehetőségek mutatják meg magukat. A hervadt virágok pedig azt jelzik, hogy az életed egy fejezete lezárult.

6. Víz

A víz megjelenése az álmaidban szimbolizálja az ambícióidat az életben. Ha sokat álmodsz az óceánnal, azt jelentheti, itt az ideje nagyban játszani és kockázatokat vállalni. Ha kisebb tavacskát, patakot látsz, az intő jel lehet, hogy már elérted a csúcsot, és most visszavehetsz egy kicsit.

Forrás: Higher Perspectives