Szívszorítóan szép videóban mesél autizmusáról egy tízéves magyar kislány

Fantasztikus videót készített egy tízéves autista kislány. A nyolcperces kisfilmben Mici őszintén mesél arról, hogy milyen az élete: milyen jó és rossz élmények érik amiatt, hogy más, mint a körülötte lévő gyerekek.

A kislány – akinek édesanyja rajta kívül két másik gyereket is nevel – már több iskolát is megjárt, de sehol sem tudták igazán jól kezelni az állapotát. Annak ellenére sem, hogy elképesztően okos, igazi matekzseni, és játszva tanulja meg azt is, ami sok iskolatársának komoly nehézségeket okoz.

Fiatal kora ellenére Micinek már egy sor borzalmon – iskolai, tanári, kórházi bántalmazáson – kellett átesnie, amelyekről megdöbbentő tárgyilagossággal beszél. Megrázó látni, mennyire nem tudja a társadalom, hogyan kellene bánni a hozzá hasonló, különleges gyerekekkel.