Kamaszok őszintén: „Tavaly voltam először egyedül szilveszterezni a barátnőmmel, és majdnem hülyeséget csináltunk”

Dóri, 16 éves: Bementünk egy lakásba, ahol nem túlzok, csak férfiak voltak.

Tavaly voltam először egyedül szilveszterezni a barátnőmmel, és majdnem hülyeséget csináltunk. Baj nem lett belőle, de nagyon megijedtünk, azóta se mertem elmesélni otthon az igazságot.

Egy barátnőnk szüleinek a házába mentünk, de nagyon sok hülye volt ott, már este tízkor is jó páran részegek voltak, és hallottuk, hogy valaki hoz drogot is. Nem akartam a jó kislányt játszani, de tényleg nem volt szükségem egy ilyen bulira, meg is ijedtem, így tizenegy körül eljöttünk a legjobb barátnőmmel. Az volt a terv, hogy bemegyünk a városba, és valahol a belvárosban ér majd minket az éjfél, kicsit trombitálunk, majd hazamegyünk.

De a Nyugatinál megismertünk két nagyon aranyos srácot, akik mondták, hogy náluk épp buli van, és menjünk oda, úgyhogy elmentünk velük. Utólag nem is tudom, mit gondoltunk, pont az ilyen dolgokba tilos belemenni, ezzel mindketten tisztában vagyunk a barátnőmmel, mégis… Bementünk egy lakásba, ahol nem túlzok, csak férfiak voltak. Sehol egy nő. És páran azonnal gusztustalan módon ránk mozdultak, hogy igyunk. Nem tudom, mi lett volna, ha maradunk, de két perc múlva már kint voltunk. Nem erőszakoskodtak, de mégis nagyon ijesztő volt. Soha többet nem csinálunk ilyen hülyeséget, az biztos. Végül tényleg a Vörösmarty téren ért minket az éjfél, egy üveg pezsgő, és egy csomó kínai között, de egykor már otthon is voltunk.

Miri, 16 éves: Senki nem volt részeg.

Tavaly szilvesztereztem úgymond egyedül először. Egy osztálytársam szülei megengedték, hogy a házukban legyen a buli. Nagyon jól sikerült, tényleg nem volt semmi gond. A szülők 11-ig otthon voltak egyébként, és hajnali négykor haza is jöttek. Mindenkiért jöttek a buli végén a szülei. Engem azzal engedtek el, hogy maximum egy pohár pezsgőt igyak, de az se baj, ha semennyit. Volt olyan, akinek megtiltották, hogy igyon, de azért persze mindenki ivott egy pohár alkoholt. Senki nem volt részeg.

Azt hittem, csak beszélgetünk majd, de egyszer elkezdtünk táncolni, és hatalmas táncparty kerekedett az egészből. Éjfélkor mindenki hazatelefonált a szüleinek, ezt előre megígértük, szerintem akkor volt egy kimondatlan csekkolás is, hogy mennyire vagyunk józanok, de mivel mindenki az volt, nem jöttek értünk, és nem vetettek véget a bulinak. Nagyon jó volt!

Dani, 15 éves: Idén anyámékkal maradok, az biztos.

Anyámék nem tudják, de én már tavaly is egyedül szilvesztereztem. Átmehettem a haveromhoz, és elvileg náluk lettünk volna az apjával, meg annak a barátnőjével, és néhány rokonnal. De a haveromat elhívták az osztálytársai, és az apja elengedett minket. Taxival kellett volna reggel hazamennünk.

A buli, ahova mentünk, egy családi házban volt, Lőrincen, jó messze. Vagy harmincan voltak, mindenki húsz év körüli. És folyamatosan piált mindenki. Csak egy csaj volt igazán részeg, ő hányt is, aztán elaludt. Na meg én. Teljesen jól voltam, szerintem nem is ittam sokat, aztán egyszer csak egészen rosszul lettem. Nem túlzok, hajnalig hánytam. Nem volt olyan szerencsém, hogy egyszer hányjak, aztán aludjak reggelig a sarokban. Hol a wc-ben voltam, hol a kertben, mert a wc foglalt volt.

Hajnalban meg nem kaptunk taxit, még a telefont se vették fel, úgyhogy gyalog indultunk haza, meg éjszakai járatokkal. Na az még rosszabb volt, mint a részegség. Hulla fáradt voltam, majd megfagytam, és még egy kicsit be is voltam rúgva, a haverom meg folyamatosan rajtam nevetett. Komolyan megfogadtam, hogy soha többet nem iszom, vagy csak olyan helyen, ahol ott is alhatok. De idén anyámékkal maradok, az biztos.

Andris, 17 éves: Egy lány pont ott szakított a barátjával, és hatalmas hisztit csinált.

Két éve szilvesztereztem először egyedül, egy osztálytársam szervezett bulit, oda mentem. A szüleink nagyon be voltak rezelve, élő közvetítés ment a buliról a nappaliból, azt nézhették távolról. Persze a konyhában ittunk, nem a nappaliban, de nem volt semmi gáz. Senki nem volt durván részeg, nem kellett se tűzoltókat, se rendőröket ránk hívni, szóval csak egy kis konszolidált buli volt.

Egy lány pont ott szakított a barátjával, és hatalmas hisztit csinált, érte még éjfél előtt jöttek a szülei, más kirívó nem is történt. Egyébként tavaly is valami hasonló buliban voltam, kicsit jobban be is rúgtam, bealudtam éjfél előtt, de a himnuszra felkeltettek, és utána már nem aludtam vissza.

Hanna, 17 éves: Egy srác egy óra alatt megivott egy üveg töményet egyedül.

Három éve járok szilveszterezni a szüleim nélkül, de a bátyámmal. Ő két évvel idősebb nálam, ennek ellenére szerintem nem ő vigyáz rám, hanem én rá, de mindegy. Az első bulin azért két durva dolog is történt, el is meséltük otthon, nem voltak boldogok tőle a szüleink nyilván.

Az egyik, hogy egy srác egy óra alatt megivott egy üveg töményet egyedül. Eleinte úgy tűnt, hogy nem is lett részeg, de aztán szó szerint elájult, nem tudtuk felébreszteni, nagyon ijesztő volt. Nem voltunk biztosak benne, hogy elmúlt-e már 18, de amikor kiderült, hogy igen, akkor kihívtuk a mentőt. Nagyon sokára jöttek, bevitték a detoxikálóba, ahonnan másnap engedték csak ki, és egy csomó pénzt is kellett fizetnie. Ha még nem lett volna 18, akkor azt hiszem, én felhívtam volna anyuékat, hogy segítsenek, mert a mentőt nem mertem volna kihívni, de attól féltem, hogy meghal.

A másik dolog már éjfél után történt, valamelyik őrült, bedobott a szobába egy petárdát. Nem volt nagy szoba, és akkorát szólt a petárda, hogy többen nem hallottunk semmit egy ideig. Ezért nagyon haragudott mindenki, el is küldtük a srácot haza. Talán hihetetlenül hangzik, de ezek ellenére ez egy nagyon jó, konszolidált buli volt, és tényleg jól éreztük magunkat.