Csernus doktor gondolatai: miért csalják meg a férfiak a nőket?

Csernus Imre még 2017-ben írta az alábbiakat férfi és nő kapcsolatáról, de mivel a téma örökké aktuális, úgy gondoltuk, újra elővesszük a bejegyzést. Az idézet arról szól, Csernus szerint miért gyakori, hogy a férfiak megcsalják a nőket.

„Miért van az, hogy sok nő önértékelési zavarokkal küzd, minek okán nem él békében önmagával, és így a világgal sem? Ebben mi, férfiak, akaratunk ellenére sokszor nagyon-nagyon hibásak vagyunk. Arról a szégyenletes viselkedésről nem is beszélve, amikor valaki tudatosan dönti romba partnerének önbecsülését, így kompenzálva saját sikertelenségét, frusztrációját. De ha sikeresek vagyunk, úgy még inkább elvárható tőlünk az odafigyelés.

Összességében mi, pasik, sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint a nők. Úgy látom, hogy

mivel egyszerűbb „állatok” vagyunk, egyszerűbb vezérelni minket előre és hátra,

jobbra és balra, tehát egyszerűbb minket manipulálni. Jobban ki vagyunk szolgáltatva az érzelmi konfliktusok hiányos kezelése folytán jelentkező feszültségeknek, mivel ezt a részünket nem akarjuk fejleszteni. Racionális szempontból a pasik a felső vezetők, aztán szépen hazamennek papucsállatkának.

A megcsalás mögött több ok is állhat. Az egyik az, hogy a férfi nem tud felnézni a nőre hiteles nőként. A másik ok az, hogy a pasinak valójában férfiként önbizalomhiánya van, és azt hiszi, hogy ő attól férfi, ha minél több virágra száll. A pasi racionális szempontból általában fejlett, a testét ápolja, de érzelmi szempontból alulfejlett, és ilyenkor a lelke instabil lesz. Csak akkor indulnak be ezek a csajozások, ha egy pasi elégedetlen az életével, vagy az életének egy nagyon fontos szeletével, amelyen nem mer változtatni. Ha bizonytalan, miközben erősnek mutatja magát, vagy erősnek kell mutatnia magát, ha apjától ugyanezt a mintát látta.

A hiteles szerelemhez hiteles nő és hiteles férfi kapcsolata szükséges.

Ha egy nő és egy férfi önmaga szemében nem hiteles az élet különböző területein, az csak családnak vagy párkapcsolatnak látszik, de valójában nem lesz más, mint rózsaszín lufi. És csak idő kérdése, hogy ez a lufi mikor pukkad ki.”

(diamonds.cafeblog.hu)