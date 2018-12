Ne felejts el randizni a férjeddel!

Nagyon könnyű beleveszni a szülői feladatokba, a gyerekek körüli teendőkbe, aminek az lehet a következménye, hogy elfelejtjük, hogy szülőként nem csupán az a feladatunk, hogy etessük, ruházzuk a gyerekeinket és házimunkázzunk, hanem az is, hogy megmutassuk nekik, milyen egy jó párkapcsolat. A gyerekek érdekében is muszáj, hogy a szülők találjanak egymásra is időt. Még akkor is, ha nehéz, hiszen sok családban nagymama sincs, akire rá lehetne bízni a gyerekeket, amíg a szülők kivesznek maguknak egy szabad estét és elmennek randizni.

Tervezz előre!

Már hónapokra előre is megtervezheted, hogy mikor menjetek randizni. A spontán randevúzás a gyerekek születésével háttérbe szorul, muszáj tudatos tervezéssel beiktatni a szabad estéket. Ha nincs nagymama, nagypapa, akkor keress egy megbízható bébiszittert, akire jó szívvel rá tudod bízni a gyerekeket. Írd be a naptárba a randis estét, hogy biztos semmit ne szervezz később pont arra a napra. Vedd komolyan a kettesben töltött időtöket.

Válassz olyan programot, amit mindketten élveztek!

Vagy olyan programra menjetek, ami mindkettőtöknek tetszik, vagy havonta felváltva válasszatok programot a szívetek szerint. Ne felejtsd el a szervezés közben, hogy a fő cél, hogy kapcsolódjatok a pároddal és egymásra találjatok újra meg újra.

Ne a gyerekekről beszélgessetek!

Nyilván lehetetlen azt kérni egy szülőtől, hogy ne beszélgessen a szülőtársával a gyerekekről. De igyekezzetek odafigyelni, hogy ne a gyerek legyen köztetek a központi téma, hanem ezt a pár órát áldozzátok arra, hogy erősítsétek az intimitást kettőtök között. Nevessetek, gyűjtsetek élményeket és ezzel tegyétek még kiegyensúlyozottabbá az egész családot.