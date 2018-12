Vicces nevet kapott az autópályán született baba – fotó

Kalandosra sikerült karácsony másnapja egy New York-i párnak, akik éppen a kórházba tartottak autójukkal a Long Island Expresswayen, amikor az anyánál megindult a szülés.

A 39 éves Ivan Albarracin és felesége, Maria tudta, hogy nem fognak már odaérni a kórházba, ezért félrehúzódtak az autópályán. Szerencsére akadt segítségük is, a közelben tartózkodó autópályaőr, Tyrone Pringle személyében, aki épp a közelben volt.

They can call her " I-495" for short. A Queens woman gave birth to a 9-pound baby on the Long Island Expressway early Wednesday with the help of MTA officers and her husband - and they named her "Alie" in honor of the unusual birthplace.