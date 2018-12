Csak Shakespeare érdekli a 20 hónapos kislányt

A gyerekekhez a legkülönbözőbb játékok tudnak elválaszthatatlanul hozzánőni, és néha az is előfordul, hogy egészen furcsa dolgot választanak kedvencüknek a kicsik. A brit Sophie McBain 20 hónapos lánya azonban egy kicsit minden sorból kilóg, neki ugyanis pillanatnyilag egy elég amorf plüss Shakespeare-figura a legjobb barátja, akit ő „Shayspar”-nek hív.

My daughter was given this creepy William Shakespeare doll and it has become her favourite toy. She cuddles “Shayspar” at night, brushes his gross old man hair & puts him on the potty. Do I just embrace this? Do I hide him before their bond is unbreakable? pic.twitter.com/MKkYWgISfr — Sophie McBain (@SEMcBain) 2018. december 13.

A New Statesman nevű brit lap New York-i tudósítójaként dolgozó McBain a BuzzFeednek számolt be a furcsa vonzalomról, és a játékbabát is megmutatta (lányáról viszont nem adott közre fotókat, és a nevét sem árulta el, hogy óvja a nyilvánosságtól, amit nem lehet eléggé üdvözölni). Eszerint Shayspar tavaly karácsonykor érkezett a családhoz ajándék formájában, és eleinte nem sok vizet zavart, amin ő nem is lepődött meg, ugyanis kifejezetten bénának, sőt hátborzongatónak találta a figurát. Csakhogy a gyerek nemrégiben valamilyen okból mégis ellenállhatatlanul beleszeretett Shaysparbe.

McBain nem tudja, mi lehet a hirtelen jött rajongás oka. „Van egy csomó cuki plüssmajma és -nyuszija, meg egy Elmója is, de az ő fantáziáját valamiért Shayspar ragadta meg” – mondta el az anya, hozzátéve, hogy lánya és a játékbaba gyakorlatilag mindent együtt csinálnak, így közösen reggeliznek (Shayspar néha saját tányért is kap), babakocsis körutakat tesznek a házban, és persze összebújva alszanak. Sőt, ez még nem is minden: „A lányom előszeretettel bilizteti is a babát. Ez már csak azért is érdekes, mert én jó ideje próbálom ráültetni őt a bilire, de semmire nem jutok, Shayspar viszont rengeteget trónol.”

Persze a két jó barát kapcsolatában akad azért némi feszültség is. „A lányom néha megharagszik a plüssre, mert szeretné, ha képes lenne önállóan is ülni, ő viszont ehhez túl petyhüdt – árulta el McBain. – Ilyenkor rászól, hogy »Shayspar, ülj! Ülj!«, és rettenetesen felhúzza magát.” Az anya személy szerint valószínűleg nem is bánná, ha kicsit megromlana a viszony, mert amíg a férje szerint „édes” ez a ragaszkodás, ő még mindig azt gondolja, hogy a játékbaba félelmetes. „El is játszottam a gondolattal, hogy elküldöm Shayspart pár hónapra vakációzni a szekrénybe, hátha kicsit normálisabb játékok felé fordul a lányom érdeklődése” – mondta a BuzzFeednek, bár nekünk nem olyan embernek tűnik, aki komolyan képes lenne ilyen kegyetlenségre.

Shayspar egyébként az internetezőket is megosztja: a történet alapvetően mindenkit szórakoztat, de vannak, akik McBain véleményét osztva amúgy hátborzongatónak tartják a babát, és vannak, akik úgy gondolják: nincs ebben semmi kivetnivaló, sőt talán éppen emiatt lesz a kislányból egy nap kiváló irodalmár vagy nyelvtudós. Mi a magunk részéről úgy vagyunk ezzel, hogy inkább egy hátborzongató Shakespeare-figura, mint egy levehető fülű Van Gogh-plüss, de távol álljon tőlünk, hogy bármit is sugalmazzunk, úgyhogy zárásul inkább mindenki döntsön maga: