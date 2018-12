Egy hónappal a kaliforniai tűzvész után került elő a halottnak hitt cica

November 25-én, 17 nap után ért véget Kalifornia történetének legpusztítóbb tűzvésze, amely 62 ezer hektárnyi területen söpört végig, 86 halálos áldozatot és csaknem 19 ezer porig égett épületet hagyva maga után. A kárvallottak közé tartozik Courtney Werblow és családja is, akik a szinte teljesen megsemmisült Paradise városából voltak kénytelenek mindenüket hátrahagyva menekülni. A túlélőknek olyan gyorsan kellett elhagyniuk a lángok martalékává váló otthonukat, hogy imádott macskájukat, Timbert sem tudták magukkal vinni, és az azóta eltelt egy hónapban lassan a reményt is feladták, hogy viszontláthatják még az állatot.

A sors azonban váratlan fordulatot tartogatott számukra: amikor visszatértek, hogy megnézzék, maradt-e egyáltalán valami menthető a tűzvészben elpusztult otthonukból, amit a katasztrófa után még fosztogató rablóbandák is fenyegettek, Timber jött szembe velük. Amint az a helyszínen készült videón is látható, a katasztrófát sértetlenül átvészelő macska eleinte mintha maga sem akarta volna elhinni, hogy gazdáit látja, de aztán velük együtt átadta magát ő is a nagy találkozás örömének (és még inkább a régóta mellőzött száraz eledel élvezetének):

A cica azóta már természetesen újra a Werblow család körében tölti mindennapjait. Courtney a neten azt írta: „A sok veszteség után itt a bizonyíték, hogy létezik kitartás, erő és szeretet. Timber csodálatos macska, és borzasztóan örülünk, hogy újra a karjainkban tarthatjuk.”

Timber egyébként nem az egyetlen állat, akinek menekülnie kellett a tűzvészből, de életben maradt. Laci Ping szintén halottnak hitt macskáját szoríthatta újra magához a katasztrófa után, Mike és Leahna Copsey kutyája, Ella pedig addig őrizte a futótűzben egyedüliként épen maradt házat, míg gazdái vissza nem tértek.

(via The Dodo)

A kiemelt kép forrása a Werblow család támogatására létrehozott GoFundMe-oldal.