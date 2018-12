Michelle Obama arra inspirált egy 3 éves kislányt, hogy ő is könyvet írjon

Michelle Obama hatására könyvet ír egy 3 éves amerikai kislány. Parker Curry azután vált híressé az interneten, hogy idén márciusban megjelent róla egy fénykép, amelyen lenyűgözve bámulja Michelle Obama portréját a washingtoni National Portrait Galleryben. Szokták mondani, hogy egy kép többet mond ezer szónál…

A kislány fotója pillanatok alatt bejárta az internetet, és olyan híressé vált, hogy az egykori first lady figyelmét is felkeltette. Michelle Obama hamarosan személyesen is találkozott a kislánnyal. A beszámolók szerint jól elbeszélgettek, majd táncoltak is egy keveset. Egy Twitter-bejegyzésben Obama azt írta, egy nap talán majd ő néz fel büszkén Parker portéjára.

Parker, I'm so glad I had the chance to meet you today (and for the dance party)! Keep on dreaming big for yourself...and maybe one day I'll proudly look up at a portrait of you! pic.twitter.com/faUVTsYWun