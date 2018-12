5 fajta mérgező ember, akivel véletlenül se kerülj romantikus kapcsolatba

Úgy tűnik a statisztikák alapján, hogy rengeteg ember esik áldozatul a húszas éveiben legalább egy mérgező embernek, és jelenleg a kapcsolatban élők fele él ilyen romboló párkapcsolatban. Az elején minden remekül alakul, de egy idő után felfedezzük a jeleket, amik arra buzdítanak, hogy lépjünk ki, lépjünk le, meneküljünk messzire a párunktól. A mérgező emberek valahogy tényleg mérget fecskendeznek belénk, miközben elszívják az energiánkat, életerőnket, örömünket.

A jelek mindig ott ordítanak már a kapcsolat elején, figyelmeztetnek, de a legtöbbször fittyet hányunk rájuk,

mentségeket keresünk, és azt gondoljuk, majd mi mások leszünk, mi örökké együtt leszünk ezzel az elbűvölő emberrel, és el tudjuk majd fogadni őt a hibáival együtt. Csakhogy ha tényleg mérgező ember van mellettünk, akkor a boldogság elkerül ,és rá kell ébredünk, hogy menteni kell a bőrünket, ha ép lélekkel szeretnénk tovább élni az életünket.

Az egyik oka annak, hogy ennyire ragaszkodunk még a mérgező kapcsolatunkhoz is, hogy olyan világban élünk, ahol ha valakinek nincs valamilyen, akármilyen párja, akkor az már nem is lehet boldog, és jobban teszi, ha őrült gyorsan keres magának valakit, akiről kitehet képeket a Facebookra. Aki pedig párkapcsolatban él, de kicsit sem boldog, általában önmagát hibáztatja, és megpróbál mindent, hogy megjavítsa a kapcsolatát, csak gyakran azt hagyja figyelmen kívül, hogy megvizsgálja mérgező szempontból is a társát.

Az első lépés, hogy felismerd a jeleket, ha gyanakszol, hogy esetleg a te kapcsolatod is mérgező. Ebben segítenek Barb Boschetto párkapcsolati szakértő tanácsai, hogy tudd, mégis milyen viselkedés jellemző a különböző típusú mérgező emberekre.

A hibakereső

Ha folyton azt érezteti veled a párod, hogy mindent elszúrsz, akkor át kellene gondolni a kapcsolatotokat. Boschetto szerint ez az egyik olyan tipikus jel, ami arra utal, hogy mérgező ember van melletted. Azzal, hogy a hibáidat emlegeti egyfolytában, elértéktelenít, és aláássa az önbizalmadat. Lehet, hogy téged okol a problémáiért vagy a nehézségeiért, ami miatt azt hiheted, hogy neki mindig igaza van, és te csak hibázni tudsz.

Az ellenőr

A féltékenységét és ragaszkodását könnyen értelmezheted úgy, mintha a szerelem jelei lennének, pedig egyiknek sincs köze az igazi törődéshez. Egy mérgező ember mindent lépésedről tudni akar, a legapróbb részletekig és mindenről, ami veled kapcsolatos, megvan a határozott véleménye. Be kell számolnod neki, hogy hol jártál, kivel és miért. Először azt hiheted, hogy azért ilyen, mert a személyed érdekli, de igazából csak az ellenőrzése alatt akar tartani.

Az ember, akinek nincs empátiája

Az egyik legkönnyebben kiszúrható jel, mert azt azért hamar észreveszi mindenki, ha a párja olyan, mint egy mélyhűtött hal, ha érzelmekről van szó. Az ilyen ember nem érzékeny mások problémáira, sőt az sem érdekli, ha téged bánt valamit. Nem törődik az érzéseiddel, egész egyszerűen azért, mert észre sem veszi, hogy neked vannak érzéseid.

A nem annyira vicces ember

Ő az, aki rettenetesen komolyan veszi magát, képtelen önmagán nevetni, és ismeretlen számára az önirónia fogalma. Megtévesztő, mert könnyen besorolhatod ezt a fajta viselkedést a túlérzékenység kategóriájába, csakhogy neki az nem okoz problémát, ha belőled kell tréfát űzni, és rád kell szarkasztikus megjegyzéseket tenni, az simán megy neki. Lehúzza az álmaidat, reményeidet, lekicsinyli a teljesítményedet. Egyetlen célja van: minél hamarabb az irányítása alá akar vonni téged.

Az ember, aki mindig áldozat

Sosem vállal felelősséget a tetteiért, mindig másokat hibáztat, köztük téged is, ha valami rosszul alakul az életében. Ennek a típusnak az egyik tipikus ismertetőjegye, hogy folyton csak borzasztó történeteket mesél az előző kapcsolatáról, és sárba tiporja az exét, aki természetesen egy elviselhetetlen ember, és az egyedüli felelős, amiért tönkrement a kapcsolatuk. A mérgező ember úgy használja ezeket a szomorú történeteket, mint a cukros bácsi a cukrot, hogy akadjon egy áldozat a horgára. Vigyázz, mert ha a hálójába kerülsz, akkor a következő párjának már rólad fog rémtörténeteket mesélni.

Egy egészséges párkapcsolatban egyik viselkedés sincs jelen. Ha ezeket a jeleket véled felfedezni, akkor érdemes leülni a pároddal és elbeszélgetni vele, hogy milyen aggodalmaid támadtak. Mondd el neki, hogy a viselkedése milyen érzéseket kelt benned, beszélj magadról és arról, hogy te mit szeretnél a kapcsolatotoktól. Ha erre teljes elzárkózással reagál, és csak támadásnak veszi a szavaidat, akkor lehet, hogy tényleg mérgező kapcsolatban élsz, amiből mielőbb érdemes kilépni.

