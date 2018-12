Életük legmeghatározóbb pillanataiból csináltak karácsonyfadíszt a szerelmesek

„1995-öt írtunk, mikor több évnyi várakozás után, végre rátaláltam a nagy Ő-re. Akkor már egy ideje kollégák voltunk, nem mellesleg barátok is” – kezdi vallomását a Today.com amerikai hírmagazin állandó szerzője, Kavita Varma-White, aki ekkor még nem is gondolta, hogy néhány hónappal később olyan karácsonyi hagyományt teremt párjával, amiért kicsit több mint 20 évvel később, egy világ irigyeli majd őket.

Pedig ez történt. Igaz, Kavita az első közös karácsonyukra nem úgy emlékszik vissza, mint ami makulátlanul sikerült volna. „Inkább rendhagyó karácsony volt ez, mint bármi más. Emlékszem, nemhogy díszeink, de még karácsonyfánk se volt, szóval a párom végső kétségbeesésében egy szobanövényt állt neki feldíszíteni azokkal a szedett-vetett gömbökkel, amiket az utolsó pillanatban, egy drogériában vásároltam.”

Bár tény, hogy nem indult zökkenőmentesen, Kavit és későbbi férje végül hagyományt teremtett ezen a karácsonyon: „Kitaláltuk, hogy nem veszünk egymásnak drága ajándékot, helyette egy olyan karácsonyfadísszel lepjük meg egymást, ami valahogy összegzi az elmúlt évünket.”

Kavitáék azóta karácsonyfadísz formájában megörökítették az összeköltözésüket, az esküvőjüket, az első közös lakásukat, a kislányuk születését, majd a kisfiukét is. „Ma már a 16 és 19 éves gyerekeink is aktív részei az ötletelésnek, együtt találjuk ki, hogy adott évben milyen új dísz kerüljön a közös karácsonyfánkra” – írja Kavita, aki biztos benne, hogy gyerekeik a saját családjukban is folytatni fogják a családi hagyományt.

„Az első dísz, amit azon a bizonyos első karácsonyon vettem a férjemnek, és ami egy, a számítógépénél dolgozó mackót ábrázol, ami őt szimbolizálja, még ma is megvan. Igaz, kicsit már megkopott, mégis, semmi pénzért nem válnék meg tőle. Minden karácsonykor emlékeztet arra, hogy akkor ott, kicsit több mint 20 évvel ezelőtt, életem legjobb döntését hoztam.”