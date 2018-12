Ne adjanak a tanárok házi feladatot a téli szünetre – ezt javasolja egy budapesti tanár

Ne adjanak a tanárok házi feladatot a gyerekeknek a téli szünetre – erre kéri kollégáit a Facebookon egy XV. kerületben tanító történelemtanár, Balatoni József, aki „Jocó bácsi” néven vált ismertté a közösségi oldalon.

Balatoni nem először érvelt a házi feladatok ellen. Korábban már többször is írt erről Facebook-oldalán. Most az RTL Klub is megszólaltatta a témában. A téli szünetről szólva azt mondta:

Szerintem ezt arra kell felhasználni, hogy a gyerekek menjenek ki, szánkózzanak, egyenek jókat, aludjanak, pihenjenek. (…) Tanárként én sem dolgozom, nem javítok dolgozatot, és nem csinálok semmilyen iskolával kapcsolatos dolgot, tehát azt gondolom, hogy a diákoktól sem várhatjuk ezt el.

A Facebookon sok tanár jelezte már, hogy egyetértenek Balatonival.

Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint a kérés fontos, de a jelenlegi tananyag olyan nagy, hogy sok iskolában kénytelenek a szünetben behozni a lemaradást. Szerinte sokszor azért adnak fel házi feladatot a szünetre a tanárok, hogy a gyerekek könnyebben visszarázódjanak a szünet után.

A magyar iskolákban ma van az utolsó tanítási nap, a legtöbb intézményben 13 napig nem lesz tanítás.

Az RTL riportja: