Durván lefogyott válása után a négygyermekes anya

Cheryl Shapland négy gyermek édesanyja, válása után 25,5 kilótól szabadult meg mindössze fél év alatt. Mostanra már 38-as méretű ruhákat hord, és együtt jár bulizni lányaival. Havonta legalább három alkalommal mennek együtt szórakozni, az idegenek pedig nem hiszik el, hogy egy anya-lánya triót látnak.

Miután elvált a férjétől, Cheryl úgy döntött, hogy egyszer s mindenkorra leszámol kilóival is, búcsút mondott a csokoládénak és a többi egészségtelen ételnek is.

Cheryl Shapland, 47, feels half her age after dropping four stone and now showcases her slim size 10 frame by hitting bars and clubs. After divorcing her husband, Cheryl decided to drop her weight once and for all, ditching her weekly takeaways and chocolatey snacks.