Hiába multimilliomos, a gyerekei mégis szerény ajándékot kapnak karácsonyra

Matt Fidess 39 éves, ötgyermekes apuka, aki sok időt tölt távol családjától testőr munkája miatt, gyermekeit pedig általában hatalmas ajándékokkal igyekszik kiengesztelni. Minden karácsonykor elhalmozta őket, tavaly például egy pónit vett hároméves kislányának. Tavaly viszont részt vett egy tévéshow-ban, ahol egy náluk sokkal szegényebb családdal élt egy farmon, ami teljesen megváltoztatta a gondolkodásmódját.

Idén például felesége, a 25 éves Moniqe először fogja 40 fontból megoldani a karácsonyi vacsorát a helyi szupermarketből: a korábbiakkal ellentétben most nem felkapott éttermekből rendelik a fogásokat. Elhatározták azt is, hogy gyermekenként „csupán” 50-100 font közé szorítják az ajándékvásárlási összeget.

Matt, aki korábban Michael Jackson testőre is volt, azt mondta: „Nem számít, hogy megtehetnénk, idén nem halmozzuk el a gyerekeket. Több ezret költöttem el korábban úgy, hogy nem gondolkodtam rajta, mert nem volt fontos az életemben. Rájöttem, hogy nem szeretném, hogy a gyerekeim úgy nőjenek fel, hogy nincs rajtuk felelősség; hogy anyagiassá váljanak, és a pénz megszállottjai legyenek.”

A multimillionaire who used to spend £20,000 on Christmas gifts is doing a 'reverse Scrooge' after seeing how the other half live - and is now spending £50 a kid. Matt Fiddes, 39, made his millions with a string of martial arts schools and admits he used to compensate for his long working hours by spoiling his five kids.