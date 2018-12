14 évre való karácsonyi ajándékkal lepte meg a szomszéd kislányt, mielőtt meghalt

Owen Williams teljesen ledöbbent, amikor megtudta, hogy halála előtt szomszédja, Ken Watson évekre előre megvette a karácsonyi ajándékokat kislányának, a kétéves Cadinak. Egész pontosan 14 évre szóló ajándékot hagyott maga után.

A jószívű és nagylelkű szomszéd, Ken Watson 87 éves korában hunyt el, egymás mellett éltek a családdal a walesi Barryben, az elmúlt két évben pedig nagyon megszerette Owenék kislányát, Cadit. Ken nemrég halt meg, hétfőn pedig lánya bekopogott Williamsék otthonába, hogy átadja a karácsonyi ajándékokat, nem is keveset, a család legnagyobb meglepetésére.

„A szomszédom lánya, Jenny tegnap esete átjött, és bekopogott hozzánk. Egy nagy zacskó volt a kezében, amiről azt gondoltam, hogy szemét, és azt szeretné kérni majd tőlem, hogy dobjam ki.” Nagyobbat nem is tévedhetett volna a 40 éves édesapa, mert a zacskóban Cadi karácsonyi ajándékai voltak az elkövetkező 14 évre.

„Az egésznek olyan hangulata volt, mint egy karácsonyi filmnek. Ken nagyon szerette Cadit és eddig minden évben adott ajándékot neki. Először egy szép, puha játékot, amivel az utcában élő többi gyereket is meglepte.”

A kis Cadi már ki is nyitotta az elsőt a 14 ajándék közül, amiben egy könyv volt, de hogy mit rejt a többi 13, arról a családnak fogalma sincs.

