Szívmelengető: ez a lány minden alkalommal levideózza, ahogy ajtót nyit neki a nagypapája

A decemberi hidegben keresve sem találhatnánk szívmelengetőbb történetet ennél: egy skót diáklány minden alkalommal videóra veszi, ahogy 87 éves nagypapája ajtót nyit neki, amikor ő meglátogatja.

My wee Grandad, 87 years young and he’s my no.1 guy💕 I love him with all my heart. And I love recording his reactions when I come to visit. I hope everyone can appreciate the video I’ve made as much as I do👴🏻💕xoxo pic.twitter.com/4XK4TEBctQ