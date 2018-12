Tökéletes karácsonyi helyszínt talált a lánykéréshez ez a pár

Előbb turistaszenzációvá, majd egy lánykérés helyszínévé vált egy 70 méteres műanyag alagút az angliai Bude városában, amelyet a Sainsbury’s szupermarket állított fel eredetileg azért, hogy a vásárlók ne ázzanak el a parkolóba vezető úton.

A helyieknek nagyon megtetszett a szokatlan építmény, hamarosan ellepték az itt készült fotók a közösségi oldalakat. A karácsonyi időszakra az áruház munkatársai kellőképpen fel is díszítették az alagutat, azóta még több embert vonz a látványosság, amely a Tripadvisoron már „top rated” minősítést kapott.

Egy helyi nő, Cecilia Stone most itt kérte meg barátnője, Jade Euden kezét. Stone elmondása szerint a lányt annyira meglepte a dolog, hogy először szóhoz sem tudott jutni, aztán szélesen elmosolyodott, és természetesen igent mondott. Ekkor mindenki tapsolni kezdett. Stone egy fotóst is odarendelt, hogy biztosan megmaradjon az emlékezetükben ez a csodás pillanat. A képekért kattints erre a linkre!

