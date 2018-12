Nem engedte a tanárnő, hogy a gyerek kakaót igyon

Nem engedte meg a tanítónő Ausztráliában egy 5 éves kisfiúnak, hogy megigya azt a kakaót, amit az édesanyja csomagolt neki uzsonnára. Az édesanya ezt elfogadhatatlannak tartja, állítása szerint nagyon kellemetlen helyzetbe hozták ezzel a kisfiát az osztálytársai előtt.

A dolog Constance Hall író/rádiós személyiség kisfiával történt. Hall saját, The Queen Sesh című műsorában számolt be a történtekről. Elmondása szerint a tanár azt mondta a gyereknek, hogy a kakaó nem elég egészséges, ezért nem ihatja meg. A kisfiút állítólag nagyon felzaklatta a dolog, pláne, hogy korábban is előfordult, hogy az uzsonnája miatt kioktatták az iskolában.

Hall szerint azért sem elfogadható, hogy a tanárok beleszóljanak, mit csomagolnak a szülők a gyerekeknek, mert többek között azt sem tudhatják, milyen anyagi helyzetben vannak a szülők, mit engedhetnek meg maguknak.

(Yahoo)