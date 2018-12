Zebrán ütötte el egy sofőr a kisiskolás gyereket, az anya a Facebookon mesélte el, mi történt

Megdöbbentő történetet osztott meg egy édesanya a Facebookon: a zebrán ütötte el iskoláskorú gyerekét egy fehér furgon a Reitter Ferenc utcában. Szerencsére a gyereknek nem eset komolyabb baja, de a sofőr ezt nem tudhatta, ennek ellenére segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Az édesanya a Pesten hallottam nevű zárt Facebook-csoportban és a saját oldalán is megosztotta a történetet. A bejegyzést azóta 150-en megosztották. A bejegyzés szerzője azt is leírta az egyik hozzászólásban, hogy a környéken több térfigyelő kamera is van, és az esetet már jelentették a hatóságoknál.

A bejegyzést az alábbiakban változtatások nélkül közöljük:

„Annyit tudok rólad, hogy egy fehér autót vezetsz. És hogy borzasztóan türelmetlen ember vagy. Olyannyira, hogy tegnap reggel, 6.45 és 7 óra között nem győzted kivárni, hogy egy általános iskolás gyerek átmenjen előtted a zebrán a Reitter Ferenc utcán. Félúton járt, mikor elindultál és nekimentél a lábának. Annyit sem kérdeztél ezután tőle, hogy minden rendben van-e, szó nélkül továbbhajtottál.

Ne aggódj (miért is tennéd, ugye?), nem lett komolyabb baja. Két nagyobbacska véraláfutást szerzett neked köszönhetően, egyet a combja külső részén és egyet a lábszárán, a térdhajlata alatt. Viszont annyira megijesztetted, hogy azonnal sarkon fordult és hazajött. Miután kicsit megnyugodott, újra elindult iskolába és képzeld, a 20 perces csúszás ellenére nem késett el. Tudod, miért nem? Elmesélem!

Ez a gyerek február óta minden hétköznap a kelleténél fél órával korábban, 6.45-kor indul iskolába. Teszi ezt azért, mert néhány másik felsős társával együtt önként jelentkezett ügyeletesnek. Feltételezem, nem tudod, ez mit is jelent. Ezek a fiúk-lányok a kisebbeknek segítenek, a pici elsősök táskáit cipelik az emeletre és megakadályozzák az apróbb csetepatékat közöttük. Az a gyerek, akinek te tegnap a testi épségét fenyegetted, pont nemrég mesélte nekem, hogy az egyik kis elsős mozgáskorlátozott. Csak nagyon nehézkesen és lassan tud járni. Őt lifttel szokták felkísérni, de, ha nem működik éppen a lift, akkor az erősebb fizikumú nyolcadikos fiúk közül valaki kézben viszi fel az osztálytermébe. Ezekből a srácokból felnőttként is jó ember lesz. Te nem vagy jó ember. Az alapján legalábbis, ahogy tegnap reggel viselkedtél, semmiképpen. Szégyellheted magad!”