Durván megalázták a Tescóban a vak és amputált lábú Lajost

Sosem élt át ekkora megaláztatást a szegedi Cseh Lajos, aki cukorbetegsége miatt elvesztette egyik lábát, a közelmúltban pedig szeme világát. A Délmagyarnak mesélt arról, hogyan nézték tolvajnak a minap, miután vásároltak a közeli Tescóban.

A 67 éves férfit általában felesége tolja mindenhova kerekesszékben, amióta megnyitott a Tesco Szegeden, azóta oda járnak vásárolni, mert közel van. Legutóbb hat karton ásványvizet vásároltak, ekkor érte őket a megaláztatás.

„Általában a kerekesszék fogójára akasztjuk a szatyrot, és abba pakolunk, de amikor ilyen sok ásványvizet vásárolunk, azt nyilván nem tudjuk így hazavinni. Évente néhányszor így áttoljuk a fém bevásárlókocsit az úton a házunkig, otthon kipakolunk, és aztán visszük vissza” – mondta a férfi a lapnak. Így tettek legutóbb is, de ami ekkor történt velük, arra egyáltalán nem számítottak.

„A fiam tolt engem a kerekesszékben, a barátnője pedig a kocsit. Ő lemaradt mögöttünk, egy lámpaváltással később jött át a zebrán. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy valaki kiabál a hátunk mögött, hogy tolvaj. Mint kiderült, a kocsipakoló volt az, és ránk értette. Futott a fiam barátnője után, át az úttesten, majd amikor utolérte, megfogta és kipakoltatta a földre az összes vizet, majd visszavitte a kocsit. Még rendőrrel is fenyegetett bennünket.”

A megaláztatás miatt a férfi és felesége másnap panaszt tettek az áruház igazgatójánál, aki elnézést kért, az engesztelésül felajánlott ajándékkosarat viszont Lajos és felesége nem fogadta el.

Rendőrrel fenyegették, mert elvitte a bevásárlókocsit - Az amputált lábú, vak férfi holmijait a földre pakoltatták ki Szeged - Tolvajként üldözött és rendőrrel fenyegetett az egyik nagy bevásárlóközpont alkalmazottja egy vak, amputált lábú férfit és családját néhány napja. Az volt a bűnük, hogy kitolták a parkolóból a bevásárlókocsit. A férfi azt mondta, soha nem alázták még így meg, a cég bocsánatot kért tőlük.

A Délmagyar megkereste az ügyben a Tesco-Global Áruházak Zrt. külső kommunikációs menedzserét is, aki szintén elnézést kért a történtek miatt. Paparó Tamás elmondta azt is, hogy ha Lajosnak és családjának a jövőben az áruház munkatársai segítenek a bevásárlásban, a bevásárlókocsi használatát pedig az áruházon kívüli is lehetővé fogják tenni nekik.

Kép: MTI Fotó/Krizsán Csaba