Berágtak a szülők a szombati tanítási nap miatt

Most szombat munkanap, amiért cserébe nem kell dolgozni majd december 31-én. Az év utolsó napja minden iskolában tanítási szünet, viszont a diákoknak szombaton iskolába kell menniük. Sok szülő és tanár nem érti, miért kell „ledolgozniuk” a diákoknak a tanítási szünetre eső munkanapokat. A kérdés már akkor is felmerült, amikor december elsején, szombaton is dolgozott az ország, hogy december 24-én ne kelljen. Ez utóbbi szintén tanítási szünet az iskolákban.

Az internetes fórumokat és közösségi oldalakat elárasztották a szülők panaszai, akik nem értik ezt az egészet.

Miért kell szombaton iskolába menni? Amit ledolgozunk, az eleve őszi szünet volt. Miért kell a gyerekeknek ledolgozniuk a december 31-ét, ha az hivatalosan a téli szünetre esik? Csak nekem tűnt fel, hogy a téli szünet két napját is ledolgoztatják szombatonként a diákokkal?

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezeténél (PDSZ) úgy döntöttek, magától az Emberi Erőforrások Minisztériumától kérdezik meg, miért kell szombatonként „ledolgozni” olyan szabadnapokat, amelyek eleve tanítási szünetre esnek.

Az Emmi szerint a „hivatalos munkanappá” nyilvánított szombatok az iskolákban „hivatalos, tehát számozott tanítási napok”, ezen az sem változtat, ha a „ledolgozandó” nap tanítási szünetre esik – ilyen volt például a november 2-a is, amely az őszi szünetre esett, november 10-én mégis le kellett dolgozni az iskolákban is.

Hozzáteszik azt is: a rendszer a dolgozó szülők munkarendjéhez igazodik, viszont a jogszabályok alapján többféleképpen meg lehet szervezni a szombati tanítási napokat. Vagy „normál” tanítási napot tartanak, de az igazgató úgy is dönthet, hogy erre a napra tanítási szünetet rendel el (ám ebben az esetben ezt a napot pótolni kell egy másik szombaton vagy délutánonként) vagy tanítás nélküli munkanappá nyilvánítja az adott szombatot – írja az Eduline.