Elképesztő görkoris táncot adott elő az esküvőn a menyasszony és az örömapa – videó

Bár a menyasszony és az örömapa tánca rendszerint az esküvők egyik legérzelgősebb pillanata, egy illinois-i esküvőn szakítottak a hagyományokkal és egy pörgős görkoris tánccal dobták fel a lagzit.

A 32 éves Chrissy Mitchell és édesapja, az 51 éves Tim Lesak a Don’t Stop the Rock című számra adtak elő egy felejthetetlen táncot, amit – állítólag – nem is gyakoroltak be, ott a helyszínen improvizálták. Chrissy kislánykora óta együtt görkorizott az édesapjával, aki görkorcsolya-oktatóként is dolgozott.

Egy vagy két nappal az esküvő előtt beszéltem rá a dologra. (…) Annyira izgatott volt, végig fülig ért a szája. Szerintem az életben nem mosolygott még ennyit

– emlékezett vissza Chrissy.

Mindent improvizáltunk. Életem végéig emlékezni fogok erre a néhány percre. Még különlegesebbé tettünk egy egyébként is különleges napot

– mondta Ted.

